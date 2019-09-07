﻿小米9T Pro 真全熒幕旗艦

市場上採用真全熒幕設計的手機已不多，如追求頂級效能的，選擇更是無幾，若然還要符合高性價比的條件，答案卻是有的，事關小米剛推出的旗艦新作小米9T Pro，正好一次過滿足上述三個願望。



前鏡起動有聲有色



猶記得小米在暑假前推出了首部採用升降式前置鏡頭的小米9T，不少「米粉」被其全無遮檔的真全熒幕及升降時會亮起燈光的前鏡所吸引，不過有些「米粉」可能知悉此系列還有一款高階型號不日登場，一直苦苦等待。就在暑假將要結束之際，小米為不讓一眾「米粉」失望，果然真的帶來升格至旗艦效能的小米9T Pro。新作外形設計與小米9T如出一轍，沿用6.39吋FHD+ AMOLED真全熒幕設計，屏佔比達到91.9%，且支援新興的DC調光技術，令畫面自動調校光暗，在低光環境下更有效減低熒幕的閃爍問題。當然，熒幕同樣整合了指紋解鎖，在手指沾濕的時候，亦可利用彈出來的前鏡進行人臉辦別。說起這顆20MP前置鏡頭，自動升降本已搶眼，廠商還在過程中加入了燈光及聲音效果，用戶可按心情喜好隨時切換不同的聲色主題。



S855效能提速



說到小米9T Pro的重大升級，當然是採用了旗艦手機必備的S855八核心，效能比起之前的小米9T，簡直不可同日而語，加上內置記憶同步增至8GB RAM及256GB ROM，《安兔兔》測試跑分逾366,000分，為讓系統可在高頻運作時仍能長時間保持穩定，廠商特地在此機加入了八層石墨及雙向散熱系統，有效將機身內部的熱力帶走，配合Game Turbo 2.0技術，由觸控靈敏度到畫質，以至系統效能均得到改良，打機體驗確實更爽快，玩家還可為個別遊戲進行獨立設定。影拍方面，小米9T Pro繼續裝有以4,800萬像素為主的AI三鏡組合，除了超高解像度的生活照，亦可拍出124.8度超廣角的13MP壯麗風景照，又或利用800萬像素長焦將景物拉近，加上超級夜景模式及運動跟拍功能，影拍玩意相當多元化。



小米9T Pro



熒幕：6.39吋FHD+ AMOLED芒



操作平台：Android 9及MIUI 10介面



內置記憶：8GB RAM、256GB ROM



電池容量：4,000mAh



體積/重量：156.7×74.3×8.8mm/191g



售價：$3,599