﻿A7R IV 爆升61MP攝力

當手機鏡頭也邁向6,400萬像素，無反相機隨即還擊，Sony新推全片幅無反A7R IV，首度將攝力推上6,100萬像素，且提供15級動態範圍，同時將實時眼部追焦應用至拍片，加上Mi熱靴支援數碼收音，可見新作一影一拍均可滿足專業範疇。



文、圖：B1807



查詢：



Sony/2833 5129



實時眼部追焦拍片



向來以高像素為拍友垂青的A7R系列，來到第四代，A7R IV由上代4,200萬飊升至6,100萬像素，像素為目前同級中最高，多得新研發的感光元件結合高效降噪技術，既有高靈敏度，亦可保持極低訊噪，且具備15級動態範圍，令影像中的暗位與高光位可呈現平滑漸變。新作同樣內置五軸機身防震，Pixel Shift像素移位拍攝則進化至可以合成16張影像，感光元件偏移準確至0.5個像素，拍攝後可經電腦軟件《Imaging Edge》，將合共96,320萬像素的數據合成一張約24,080萬像素相片，從而呈現更豐富細節。說到對焦系統，新作的相位偵測對焦點增至567點，覆蓋約74%影像範圍，且Eye AF不只用於人眼，亦可偵測貓、狗等動物，甚至追蹤移動中的主體，連拍片亦做到全程實時追焦。



Mi熱靴 錄音數碼化



提起拍片，新作可攝錄4K/30p影片，並可選擇Super 35mm格式以全像素取樣，同時提供S-Log2及S-Log3設置，亦內置HLG功能，可即時進行HDR錄影製作。A7R IV外形跟上代接近，機身細節還是經過改良，好像曝光補償轉盤終於加上鎖定功能，手柄亦有所加厚，弧形枕位握起來更加舒適，另OLED Tru-finder電子觀景器提升至567萬像素，細緻度相當於上代1.6倍，更是同廠相機之冠，用戶更可以自選「標準」或「高」畫質顯示模式，以及60fps或120fps畫面更新率。此外，新作的兩個SD卡插槽均支援UHS-II格式。值得一提的是，A7R IV改用了整合數碼音訊介面的Mi（Multi-interface）熱靴，可以加裝ECM-B1M、XLR-K3M一類的收音咪，將錄音以數碼格式直接儲存於相機，將失真程度減至最低。