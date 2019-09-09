﻿日本鳥取 舊校變型宿

漫長暑假完結，或許很多學生視回歸校園是件苦差，但在日本鳥取縣卻可以變成樂事。當地近年把許多荒廢學校重新規劃改建，變身成型格與自然味道兼備的酒店、餐廳，在此享受另類校園生活，定可尋回美好的青春回憶！文：韋利 圖：韋利、鳥取縣觀光交流局



鳴謝：鳥取縣觀光交流局



剛於7月底開業的酒店Ooe Valley Stay，最大賣點當數其濃濃的校園氣息。原來酒店由當地一所兩年前殺校的大江小學改建而成，看着廣闊的操場草地，以及掛在大樓的校徽和傳統大鐘，腦內已不禁浮起日劇中學生趕上課的畫面！走進室內，除處處見簡約的型格工業風裝潢，每層掛着巨型鳥取自然風景照的牆身同樣惹人注視，不過最矚目的還是三十四間由課室改裝成的客房，由陳設高雅的Junior Suite、適合女生閨密共住的四人客室Loft4、只此一家的和風客室Japanese，以至我入住的高架牀布局客房Loft，每間具細緻設計之餘，部份更附設Bose音響、Dyson風筒及檜木桶風呂等設施。



值得一提的是，除以上客室，酒店更設有經濟型的三十人大宿舍Dormitory，雖然像簡單的Hostel牀位格局，但像小木屋的設計卻趣味十足，尤其女生宿舍，空間相對闊落之餘，更有齊插座，小雪櫃等設備，聞說開業初期，若超過十人的團體預訂，更可一次過整個宿舍「包場」，在此重溫住Dorm生涯，大家該不捨得走堂罷課吧！



禮堂玩樂 再歎炭燒和牛



Ooe Valley Stay除了住宿環境別具玩味，更提供許多特別的體驗節目，當中由製作薄餅、香腸和烏冬等DIY體驗，以至溪降、踏單車等戶外活動均兼而有之，不過就是簡簡單單的在體育館玩樂，已足夠令人樂在其中。



原來這裏也有一座在日本漫畫常見的禮堂體育館，酒店沒把它大肆改裝，卻加入了一些學生喜愛參與的運動設施，即成為住客的玩樂集中地，只要付過約86港元或43港元的成人或小童入場費，便可享用內裏的所有設備，當中除有各項大小球類，更有彈牀、攀石牆、行鋼線等有趣玩意。



OOE VALLEY STAY



地址：鳥取縣八頭郡八頭町下野331



電話：81 570 008 558 網頁：ooevalley.jp