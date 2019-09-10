﻿珠海深圳 潮玩新地標

粵港澳大灣區擁有豐富旅遊資源，好玩新地標林立，加上高鐵及港珠澳大橋等相繼開通，交通比以往便捷，難怪火速成為旅遊熱選之地。重點推介珠海人氣室內互動體驗場館「獅門娛樂天地」，以及深圳南山區潮人必遊的「萬象天地」！



文：希信 圖：獅門娛樂天地、星島圖片庫



六大電影主題區



要數珠海最近人氣急升的旅遊新地標，必然是麗新集團打造的綜合旅遊娛樂熱點「創新方」，內裏有剛開業不久的全球首座獅門影業電影主題室內互動體驗場館──「獅門娛樂天地」。



前往「獅門娛樂天地」相當方便，灣仔、上環、海港城、中港城、太子、沙田、大圍及荃灣都有跨境專線巴士服務，經港珠澳大橋直達「創新方」。「獅門娛樂天地」佔地廣達二萬二千平方米，場館共設四層，最特別是以六部世界著名電影為主題，劃分成六大專區，以超過三十項開創性及多元化體驗，帶來非一般娛樂享受。其中《暮光之城》細分成兩大刺激體驗，「暮光之城：午夜追逐」是VR（虛擬實境）電單車模擬體驗，玩家可騎上真電單車和佩戴VR頭盔模擬器，感受進入森林深處追逐吸血鬼的逼真快感！另一體驗則名為「暮光之城：貝拉探秘」，玩家可坐上卡車穿梭不同場景，過程中將配合劇情作三百六十度旋轉、前傾、變速及左右搖擺，刺激感滿Fun！







必嚐頂級肉眼和牛



「獅門娛樂天地」內同時提供飲食和購物服務，完全毋須擔心搵食問題，例如「飢餓遊戲」專區內的「國會宴會廳」，提供中式、西式及東南亞風味菜式，必試的是「皇家穀飼肉眼牛扒」，選用澳洲5級肉眼和牛烤製而成，呼應《飢餓遊戲》故事中為皇室慶典準備的上乘佳餚。另外「驚天魔盜團」專區內的「天眼魔界」酒吧設計獨特，其中「消失的棉花糖」雞尾酒，屬拍照分享的必然之選。購物方面，除了有魔術用品店「翁氏魔術專門店」外，值得打卡的還有「獅門百寶庫」，內裏集齊六大電影主題的各式紀念品，方便選購手信回港。



獅門娛樂天地



地址：珠海市橫琴新區天羽道91號創新方1-4層



票價：（標準1日門票）人民幣250元/淡季、人民幣280元/旺季



查詢：www.lewhengqin.com







深圳潮人「象」徵



以往北上深圳遊玩，動輒需要數小時車程，舟車勞頓，未玩已覺累。隨着高鐵開通後，車程又快又舒適，而且景點和食肆特多，總可覓得心頭好。



說起深圳人氣地標，位於南山區的「萬象天地」肯定榜上有名。由高鐵福田站出發，乘地鐵11號線，於車公廟站轉乘1號線至高新園站，A出口步行約七分鐘即可到達，記得認住伏在大樓頂的巨型卡通抱抱象Bubblecoat Elephant！「萬象天地」集cafe、美食、購物商場於一身，三百多家店舖任Shop，今年4月，Air Jordan亞洲最大的旗艦店亦在此開業，粉絲記得去朝聖呀！



萬象天地



地址：中國廣東省深圳市南山區南頭深南大道9668號



營業時間：周日至周四/10:00am至10:00pm



周五至周六/10:00am至10:30pm



查詢：+86 0755 8668 0088



