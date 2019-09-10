  • 2019年9月10日 星期二
  • 31º
  • 68%
熱門： 機場齋睇唔買港鐵修例風波元朗天主教中學

日報新聞 > 副刊

﻿火紅糕點店

2019-09-10 列印
﻿火紅糕點店
Previous Next

　　「鮑師傅糕點」每天開舖，例牌大排長龍，透明工場內十幾人密密手製糕點，但櫃位只得一個，怎不搞到人龍不見尾？此店的招牌小貝從微博火紅到小紅書，怎可不試？從高鐵福田站出發，乘11號線到后海站，D1出口步行十分鐘就到。

鮑師傅糕點（海岸城店）

地址：深圳市南山區海德二路海岸購物廣場二層

　　　步行街西座218號舖

營業時間：10:30am至11:00pm

查詢：+86 189 3893 6470
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd