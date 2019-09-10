  • 2019年9月10日 星期二
  • 31º
  • 68%
熱門： 機場齋睇唔買港鐵修例風波元朗天主教中學

日報新聞 > 副刊

﻿相機先吃Cake

2019-09-10 列印
﻿相機先吃Cake
Previous Next

　　一件蛋糕加一杯飲品已超過一百港元，Dreamiya消費不算低，但仍有大堆捧場客，皆因小店所售的卡通公仔蛋糕、飲品甚具特色，靚到「唔捨得食」！高鐵福田站出發，乘地鐵3號線到購物公園站後，轉乘1號線到僑城東站，A出口步行約十分鐘即到。

Dreamiya（OCT店）

地址：深圳市南山區華僑城創意園南區F1-101C

營業時間：12:30pm至9:00pm

查詢：+86 0755 2665 1605
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd