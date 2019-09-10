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﻿食住打書釘

2019-09-10 列印
﻿食住打書釘
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　　槑林書店的「槑」，讀作「梅」，是近年深圳文青聚腳熱點。店主楊雅茹歡迎客人打書釘、歎輕食，一坐兩、三小時無任歡迎。書店環境寬敞，氣氛悠閒，高鐵深圳北站出發，乘地鐵4號線到上梅林站下車，A出口步行約四分鐘就到。

槑林書店

地址：深圳市福田區上梅林海曙凱豐酒店旁2樓

營業時間：10:00am至10:00pm

查詢：+86 0755 8828 8816
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