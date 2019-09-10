﻿味嚐新店（3）法公館 鄉土味

早前路經上環荷里活道PMQ，從前的Aberdeen Social店舖，已經由法國風情的Louise進駐，而Louise更是新加坡摘星名店，暨亞洲50最佳餐廳第9位Odette的姊妹店，便趕快相約飯腳一起探索。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜相約饞吃友好到Louise嚐嚐法籍型廚主理的家鄉菜，頭盤煙燻有機雞蛋（$168）和新加坡摘星姊妹店Odette的招牌菜式近似，有機雞蛋先經64度低溫慢煮近一小時，再以味道和雞相合的迷迭香燻煙，蛋黃質感粘厚且散發木香，並以煙燻薯漿（Pulpe de pomme de terre）配搭；相比薯蓉（Purée），薯漿拉力較強，且入口如鵝絨幼滑，全因薯漿無添加鮮奶或忌廉，質感因而有異；用時雞蛋薯漿一併拌勻，質感更為豐富，且鹹香燻香並重，又有烤蒿麥和西班牙辣肉腸碎的粒粒口感。



樸實風味 家常菜式



接下來的香煎本地田雞腿（$268），鹹香酥脆而惹味，猶如台式鹹酥雞，然而田雞腿味道更為鮮甜，且肉嫩細滑而肉汁豐盛，用時抹上香蒜泡沫提升味道質感，隨附的香蒜片和香脆蕃茜葉味道濃烈而入口香脆。同行友人鍾情西式饀餅Pie，適逢是日推介黑松露鵝肝餡餅（約$500），那便得嚐嚐，精緻扭紋批頂裹着鵝肝，佐以黑松露醬汁添芬馥香氣，豐盛果腹，朋友嚐得津津有味，然而Fifi較欣賞酥饀餅皮的酥脆口感和牛油香氣。接着的魚子醬天使麵（$458），麵條香滑爽彈且Eggy非常，配合備受摘星廚師愛戴的Kristal中國魚子醬，細嚼下魚子粒粒在口腔爆烈，鹹香鮮美，並和天使麵的蛋香以及魚子醬的鹹香融為一體，拌勻具蟹醋風味的昆布醋黑松露醬汁，微酸醒胃而附松露香氣。至於野生線釣鱈魚（$398）肉質較網捕鱈魚結實鮮甜，全因小艇以線捕獲鱈魚後隨即放血，而漁船網捕魚獲因未能即時處理，且待在船上三兩天，風味自然不能同日而語，伴以西班牙辣肉腸，為味道淡鮮的鱈魚添香辣惹味。



最後甜點Mille-feuille千層酥（$128），按傳統三層酥餅皮夾着兩層混了馬達加斯加雲尼拿籽的忌廉醬，因而香味濃郁，配合香脆酥皮層，並以甜酸清新的覆盆子雪葩配搭。至於遵從主廚媽媽食譜烘焙的乳酪蛋糕（$118）更合Fifi味蕾，鬆軟濕潤的海綿蛋糕，以雪糕和蜜漬檸檬配搭，家常風味樸實，嚐罷滿足。



Louise



地址：上環PMQ元創方



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