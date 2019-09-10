﻿手杖店主助老友記活出個性

位於九龍城、開業十三年的手杖專門店「杖坊」，因面臨加租問題，宣佈將於數月後結業。店主莫志強表示，營運成敗與得失不是最重要，重點是在餘下日子繼續「播種」，向「老友記」灌輸手杖價值觀，「長者有權利選擇不同款式的手杖，藉以活出個性，豐盛人生。」



傳統手杖設計老套、功能單一，十三年前，莫志強矢志打破這個傳統觀念，為銀髮一族重拾個性。「我認為每個人都有自己的個性，就算年紀大了，也有尊嚴和權利去選擇自己喜歡的東西，簡單如一支手杖，也可凸顯長者的個性。所以我開這家店舖時，定了一句口號：『尋回個性，豐活人生』。」



小店獨沽一味只賣手杖，款式卻一點不單調，甚至可以用多樣化和時尚來形容。全店產品主要分為收藏、日式鋁合金及高端碳纖維三種級別，「日式鋁合金是女士恩物，因為輕巧和款式夠靚，有繡花、搪瓷、櫻花、楓葉等花紋，並具備五段摺疊功能，無論行街睇戲，抑或上飛機去旅行，可摺疊成約一本書的面積，輕鬆收納於手袋中，簡單又方便。」



莫志強續指，店內手杖款式高峰期超過三百款，目前仍有二百多款，他一直希望手杖如眼鏡般，成為有需要人士日常配搭的時尚飾物。他更透露，有一位熟客收藏了三十多支手杖，每逢有新款便會馬上入貨，「他覺得這東西給他一份存在感和快樂。」



若將經營手杖店比喻為耕作，莫志強所做的顯然是「播種」，理由是開墾這片「手杖之地」，過程存在不少根深柢固的誤解，最常見是對手杖的定義。「一般人以為手杖就是枴杖，『枴』字很貶義，往往與復康和疾病扯上關係，亦有人認為手杖和行山杖無異，實質並不是。我賣的是手杖，稱為Canes，華實兼備，更傾向於時尚和個人化。」他續指，日本手杖店很普遍，但香港則相反，「老友記」往往有所避忌，因普遍社會視手杖為復康用品。另外，不少長者不捨得買一支數百元但功能好的手杖，以一支日式鋁合金五段摺疊手杖為例，入門級售約二、三百元，「一般長者可能會嫌貴，多由子女購買孝敬父母，這份關心使『老友記』感到窩心。」



最令莫志強憂心的，是很多人不知道手杖的正確用法，「有拿歪手杖行路的，有高度不合的，而為了遷就高度，很多用家強行斜擺手杖行路，增加受傷風險。」他每次都很耐心地向客人講解手杖的正確使用方法，替客人挑選合適高度的款式，更會按不同要求作出修改。



小小手杖店，難敵舖租加幅，無奈宣佈即將結業。曾有人建議他改做網店，但他婉拒了。「我始終喜歡經營實體店，可以面對面教客人如何用手杖，或幫忙即場修改。」莫志強認為，店子收成豐盛與否不重要，最重要是在正式結業前繼續「播種」，將正確使用手杖方法及其正面觀念灌輸長者。



查詢：8200 8780



文：陳麗斯 圖：黃頌偉