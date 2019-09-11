﻿輕巧‧防水‧速乾 電動潔膚儀

美容家電愈趨多元化，當中潔膚專用的美容儀在設計上亦有新突破，兼以防菌的矽膠製造，同時具備輕巧、防水、速乾的賣點，貪靚的姊妹們，即Check！文︰Angel 部份圖片︰Claylam 模特兒︰Ksenia（Primo）



化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）







至趣組合Cute爆外形



Line Friends Meets Nion Beauty Opus Deluxe充電式去角質及抗衰老潔面儀外形Cutie，吸睛度爆燈。當然，它的實用度也高，結合高效能負離子專利技術 S-ion Technology，並使用抗菌FDA認證矽膠，能溫和深層潔淨每個毛孔，抗敏嫩膚，抗菌矽膠有助防止細菌匿藏，方便清洗，達至預防暗瘡的功效。另具有安全防水設計，適合於淋浴時使用。



產品有五種速度設定，速度模式1至3屬於初、中、高三種潔面速度，切合不同臉部位置；速度模式4至5屬抗衰老提拉震動速度，只要配合提拉手法，即可有緊緻效果，一物兩用，性價比高！



Line Friends Meets Nion Beauty Opus Deluxe 充電式去角質及抗衰老潔面儀



查詢：3702 3549







刷毛柔軟 健康潔膚



機身小巧兼色彩多多的LUNA mini 3潔面儀，矽膠觸點長度及刷毛柔軟度分別比舊型號增長10%和25%，更有效深入毛孔清潔污垢之餘，溫和不刺激幼嫩肌膚。每分鐘8,000次T-Sonic垂直聲波震動技術之外，更有兩個模式可供使用，包括日常清潔模式及全新的30秒煥膚模式。全新的30秒煥膚模式可快速強力清潔面上的汗液及油脂污垢，瞬間回復皮膚清爽健康。



LUNA mini 3 潔面儀



查詢︰www.foreo.com







超聲波震動技術



輕身又小巧的Pra.L超聲波潔面儀是LG最新力作，以防敏矽膠刷頭及超聲波震動技術設計，有助去除老化角質、改善膚色及膚質，並達至深層清潔肌膚，配合三種清潔震動模式，操作簡便。強力矽膠刷毛由兩種不同長度及粗度，以內密外疏螺旋形排列，配合超聲波以每秒37萬次震動穿透皮膚深層，帶走死皮細胞，收細毛孔，並提升後續護膚品的吸收。最讚是機內已預設每次潔面70秒的程式，用家不用自己計時，非常方便。



LG Pra.L 超聲波潔面儀



查詢︰3543 7777