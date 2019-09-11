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﻿專屬訂製精華

2019-09-11 列印
﻿專屬訂製精華
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  護膚品要因應個人膚質而調配，才最貼心，好像美國專業醫學護膚SkinCeuticals率先於香港推出高科技訂制精華CUSTOMD.O.S.E，個人化護膚方案蘊含八種高效活躍成份，針對性改善色斑及各種老化跡象。顧客需先進行Skinscope皮膚分析及一對一咨詢後，專利皮膚學診斷程式會以智能系統分析評估肌膚狀態及需要，挑選專屬的精華成份組合。當專利程式挑選好專屬的精華成份後，儀器會以每分鐘1,200次的轉速混合配方。要留意每支精華均在現場即時調配，並沒有額外加入防腐劑，保鮮期限為三個月。

文︰Angel

查詢：2326 6828
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