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﻿芭蕾舞鞋 細添創意

2019-09-11 列印
﻿芭蕾舞鞋 細添創意
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　　Repetto的芭蕾舞鞋款經典華麗，相信是不少時尚人的囊中物。品牌於今個秋冬再度推出多個系列，其中舒適優雅的Cendrillon芭蕾舞鞋一定是搶手之作，色調以柔和色彩為主，全新色澤包括Pink Romance、Pink Altesse及Blue Orphee。而搶眼的Brigitte芭蕾舞鞋、Margot T-strap鞋和Reverence手袋，以酒紅色作主調，配合秋冬衣着。另外，品牌又與著名時尚插畫家Mickco Chan攜手合作，為品牌經典的Cendrillon芭蕾舞鞋注入玩味設計，這鞋內底部繪畫了一位秀麗苗條的Repetto Girl，女孩穿着旗袍、手上拿着點心，相當可愛。文︰Angel

Mickco Chan聯乘系列售價︰$3,550　查詢︰2918 1889
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