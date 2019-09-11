蘋果iPhone 11/ Pro / Max發佈會5大重點！

昨晚蘋果終於發佈他們最新的iPhone 11、iPhone 11 Pro / Max，一眾果迷又有得換機了！今次蘋果發佈會究竟公佈了iPhone 11、iPhone 11 Pro / Max的甚麼新功能呢？等小編為你講解5大重點啦！







#1. iPhone 11 Pro/Max 3鏡頭之餘，影片更支援 4K/60fps



今次iPhone 11 Pro/Max的3鏡頭在蘋果發佈會前已是熱話，配備26mm 廣角（f/1.8）、一個 52mm 望遠（f/2.0）、和一個 13mm 超廣角（f/2.4），三顆都是 12MP，比iPhone 11多1個望遠鏡頭。配合 App 的使用，可以同時錄製主鏡和B roll多個鏡頭的畫面。另外支援4K/60fps影片，有慢動作、時滯等模式，影片拍攝時系統會同時修改未在使用的兩個鏡頭的曝光、白平衡、對焦等，確保在切換時無縫轉換。蘋果號稱這是「智能手機上最高品質的影片支援」。







#2. 新增夜拍模式、「Slofie」功能、Deep Fusion 功能



iPhone 11 終於有夜拍模式（night mode），不再被Android機寸還沒有夜拍模式！而前置鏡頭也是 12MP，有「Slofie」功能，可以拍攝「慢動作自拍影片」。最後iPhone 11 Pro/Max 更新增Deep Fusion 功能，可將多張短、長曝光的照片結合在一起，達到最佳的解析度和曝光表現！







#3. iPhone 11 /Pro/Max 背板霧面設計、多色



iPhone 11今次出了超多色，有黑、白、紅、黃、綠、薰衣草紫色。iPhone 11 Pro/Max系列則是四個顏色：金色、太空灰、銀色跟新出的夜幕綠，而玻璃背板為霧面設計！







#4. 電力供應時間更長



蘋果號稱iPhone 11電力比 XR 還長一個小時，iPhone 11 Pro 則比 iPhone XS 多四個小時的電力，而 iPhone 11 Pro Max 更是比 Xs Max 多五個小時。







#5. 擁有智能手機裡最快的 CPU 與 GPU



iPhone 11/Pro/Max 有A13 Bionic 處理器，內建兩個高效核心、兩個省電核心、和八個神經元引擎，蘋果號稱每秒可以進行一兆次運算。



定價：



iPhone 11：



64GB - HKD5,999



256GB - HKD6,499



512GB - HKD7,299



iPhone 11 Pro(5.8吋)：



64GB - HKD8,599



256GB - HKD9,899



512GB - HKD11,599



iPhone 11 Pro Max(6.5吋)：



64GB - HKD9,499



256GB - HKD10,799



512GB - HKD12,499



香港9 月13日晚上8時起接受訂購，9 月 20 日起發售。



