  • 2019年9月12日 星期四
  • 30º
  • 72%
熱門： 修例風波跳閘iPhone暴動聯署

日報新聞 > 副刊

﻿2019法蘭克福車展 電能新時代

2019-09-12 列印
■平治Vision EQS電動概念車，預告了未來豪車新路向，據講引用了品牌多年來製作豪華車的技術和工藝炮製。前後馬達合共輸出476ps馬力和、77.5kgm扭力，0至100km/h加速只4.5秒，續航力達700km（WLTP標準）。
■福士ID.3電動小車分開45kWh、中級58kWh及頂級77kWh共三種鋰電池選擇，續航力最高分別為330km、420km及550km，今年底投產，2020年春季發售。
■保時捷Taycan四門電動跑車分開Turbo及Turbo S兩款，香港定價分別為$2,263,360起和$2,904,110起。
■平治EQV是全球首輛電能豪華MPV，採用90kWh鋰電及前馬達，馬力約204ps，扭力37.2kgm，續航力約405km，聽聞明年到港推出。
■奧迪全新AI:Trail概念越野車外形科幻，前後四馬達合共產生435ps馬力和驚人的110kgm，可提供400至500km （WLTP）續航距離！
■被視為今年車展最美麗概念車的現代45電動概念車，掀背外形設計靈感源自四十五年前品牌首款Pony掀背車。
■本田Honda e電動小車德國售價為29,470歐羅起，預計明年夏季交付。35.5kWh鋰電和後軸馬達配搭，有132ps或154ps兩款馬力型號，扭力同為312Nm，續航力220km。
Previous Next

兩年一度德國法蘭克福車展，今天起開放給公眾入場參觀。今屆車展主題是Driving Tomorrow，以平治為首的各大德國、日本及韓國汽車品牌，都積極研發不同新類型電動車，以應付未來市場需要。電動車就是未來王道嗎？

文、圖：彭志揚（法蘭克福）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd