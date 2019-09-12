﻿火辣東瀛 味噌拉麵

挾着東京都內「長期人龍店」美譽來港的鬼金棒拉麵店，以秘製味噌、豬骨、雞骨、魚鮮及多種蔬菜熬成的辣麻湯底馳名，加上煙韌彈牙的拉麵，以及肥美叉燒及配料，讓鍾情拉麵及嗜辣的客人大快朵頤！



文：Cassie 圖：陳鐵剛



東京店長期現人龍



位處謝斐道的鬼金棒，大門兩側飾以赤鬼、青鬼塗鴉，以及巨型鬼金棒模型，店內地方不算大，但裝潢卻具氣派，以黑色為主調的牆身掛滿傳統日式鬼怪面具、吊飾，在紅色燈光照射下，散發詭秘氣氛。經過餐廳入口的開放式廚房，客人可安坐吧枱，近距離欣賞拉麵師傅製作辣麻味噌拉麵，或選坐二人或四人座位品嘗美食。



將鬼金棒引進香港的是三浦正和社長，他自小愛吃拉麵，創業前曾於日本拉麵店工作超過十年，對拉麵製作瞭如指掌，十年前於東京神田開設首家鬼金棒拉麵店，主打自家研發的辣麻味噌拉麵，旋即在拉麵界打響名堂，其後在東京池袋開設分店，兩店共月賣超過二萬七千碗辣麻拉麵，被稱為東京都內「長期人龍店」。



用上死神辣椒調製



為滿足客人的不同口味，鬼金棒香港店的湯底從不麻不辣到鬼增級辣麻都有，並設有五種麻度及五種辣度，配搭出二十五種不同湯底組合。湯底的辣度由不同辣椒配製，麻度由頂級和歌山葡萄山椒烹調而成。拉麵以日本特製的白、紅或黑陶瓷大碗奉上，白碗為無辣、小及中級辣麻，紅碗代表高級辣麻，黑碗是鬼增級辣麻，即用上《健力士世界紀錄大全》確認最辣的卡羅萊納死神辣椒調製，保證勁辣無比。



每一碗辣麻味噌拉麵都在開放式廚房即叫即製，師傅將豬骨、雞殼及蔬菜等熬成的湯頭與魚湯混合，再加入獨家秘製味噌，以及客人所選麻辣度進行調味；另一師傅將三種粗幼不一的拉麵混合，用冷、熱水交替汆水及燙熟，配上用大火炒過玉米筍和芽菜等配料及超厚身的肥美叉燒，不到十分鐘，一碗色香味俱全的鬼金棒辣麻味噌拉麵便告誕生。吃完拉麵，不妨參考日本飲食文化，追加一客大肉飯，更覺滿足。



鬼金棒



地址：銅鑼灣謝斐道530號



查詢：2481 3383