中秋去邊玩好懶人包！香港5大中秋玩樂點

中秋又嚟到，唔想剩係落樓下公園玩燈籠、食月餅咁悶，香港仲有邊樹好玩？答案相當多，小編已為你歸納香港5大中秋玩樂點懶人包啦！



中秋玩樂點#1. 荔枝角D2 Place《麥田捕手 - 秋日文化祭 2019》



成日喺卡通片睇到日本祭典覺得好正？又可以著靚靚和服，又想周圍有熱鬧節慶氣氛包圍下又食又玩，以為香港無咁嘅機會？你錯了！哈哈！今年D2 Place的日式中秋祭典一定啱曬你喇！大家可即場租借和服，行手作創意市集、嘆盡和牛粒、玉子燒等日式美食之餘，更可去化身和式庭園的天台花園同巨型月亮亭打卡兼賞月，同埋把寫上願望的水燈放到許願池，真係勁有feel~



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地點：D2 Place一期天台花園



日期：9月7日 -15日



時間：1 pm – 9 pm（星期六及星期日）；5 pm – 9 pm（星期一至星期五）



地點：D2 Place一期2樓The SPACE



「租借和服」



日期：9月14-15日



時間：1 pm – 9 pm



租用價錢：一小時HK$40







中秋玩樂點#2. 西九海濱草坪《秋日青藝節》



西九海濱草坪夠空曠清靜，絕對是中秋賞月野餐好地方！中秋當日更有秋日青藝節活動，多個遊戲、手作、美食市集攤檔不在話，草坪更有由本地藝術家家製作的巨型發光月兔陪你賞月。鍾意聽音樂的人更可大飽耳福，欣賞林奕匡、小塵埃及R.O.O.T DUO，和另外九組Buske表演，真係chill爆！



【INFO】



日期：9月14日2pm-10pm



地址：西九藝術公園海濱草坪







中秋玩樂點#3. 「粵光寶盒」中秋市集嘉年華＋饒宗頤文化館開放日



又係文青特別喜愛的市集，呢度除有超大型玉兔裝置外，更以「粵語」和「舊時光」做主題的連串手作市集、工藝及親子工作坊。除了市集，饒宗頤文化館更開放有「粵光寶盒」粵語展覽及「紙裡時光──舊時X舊紙本」主題限定展覽。



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日期 : 9月13-15日



時間：2pm-9pm (9月13)；1pm-8pm (9月14-15日)



地點：香港九龍美孚青山道800號



中秋玩樂點#4. 大坑舞火龍



作為國家級非物質文化遺產大坑舞火龍真的超有睇頭，火龍不但長達67公尺，更要用上過萬支線香，由約300人合力舞動，每年吸引大批市民及遊客結伴朝聖，香港人更加唔可以錯過！



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日期：9月12-14日



時間：8:15pm-10:30pm（9月12-13日）；8:15pm-10pm（9月14日）



地點：香港島銅鑼灣大坑（最佳觀賞地點：浣紗街）



備註：於9月13日10:45pm-11:30pm，鄰近的維多利亞公園亦會舉行舞火龍活動。



中秋玩樂點#5. 薄扶林村火龍盛會



大坑睇到悶？還有薄扶林村這個選擇！薄扶林村火龍盛會有過百年歷史，火龍會在村內及香港仔的大街小巷穿梭，更有大坑舞火龍沒有的火龍入海儀式！



【INFO】



日期：9月13日（星期五）



時間：6:30pm-11:45 pm



地點：香港島南區薄扶林村至瀑布灣海灘



