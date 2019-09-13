﻿新式氣炸焗爐 智能控火用途多

氣炸鍋成為近年人氣家電之一，它除可代替油炸外，煮食過程還能釋出食物多餘油份。澳洲品牌Breville最近便推出智慧型氣炸電焗爐，通過多重密封及石英管等科技，令這部外形儼如傳統焗爐的新機，做到氣炸、慢煮、烘焙、翻熱及保溫等功能！文：阿卓爸爸



圖：蔡建新 產品查詢：2313 0666



氣炸鍋受歡迎，原因之一是烹調食物過程中不用額外加油，更能逼出食物多餘油份，比起油炸烹調健康。不過傳統的氣炸鍋，講求氣流動學及雙重封密設計，所以一般體積跟一個六公升電飯煲差不多，但實際只能烹調約兩公升食材，另一問題是功能不夠全面，「大大嚿」卻只有氣炸功能，實用性有限。



澳洲品牌Breville突破性地將氣炸鍋原理重新演繹及設計，製造出新一代智慧型氣炸電焗爐（型號：BOV860BSS）。這個氣炸電焗爐外形跟普通焗爐無異，但通過微型化及分散式安裝，例如把傳統石英管與渦輪扇分開擺放，再加入新一代空氣流動力學，做到熱氣對流循環效果之餘，氣炸電焗爐外形亦不再似電飯煲。



快速調整輸出溫度



新設計的氣炸電焗爐加入了Element IQ智能火力調節技術，能自動感應熱力流失，以快速調整輸出保持溫度，配合火力可達2,400W的PID電子溫度調控，只要旋鈕調校，依據LCD顯示，便可設定溫度、時間等功能。



阿卓爸爸測試時發現，氣炸電焗爐內預設了十種烘烤模式，包括健康氣炸、烘、烤、披薩、翻熱及保溫等，用途多元化。值得留意是氣炸電焗爐特別加入雙層玻璃爐門，提升隔熱性能，可以做出最長十小時的Slow Cook，而且啟動期間，爐身四周熱力不高。從背部可見，機身特別採圓拱形設計，方便放入直徑30cm的薄餅，以其體積對比二十二公升容量，BOV860BSS功能上可說是滿分！



售價 $3,280







【測試評語】 附健康氣炸籃



2,400W火力已足夠處理大部份的食材，阿卓爸爸準備的冰鮮雪藏雞翼，在未解凍下只需十八分鐘已出爐。檢視油盤食材油量，氣炸六隻雞翼後有約十毫升油量，效果不錯。爐內有一組分開安裝的熱力及風力系統，加上獨特的健康氣炸籃，熱力對流由右至左，神奇的是食材沒有被單面炸燶，不用替食材定時「轉身」。