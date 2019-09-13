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﻿【其他選擇】 高效蒸氣烘烤

2019-09-13 列印
﻿【其他選擇】 高效蒸氣烘烤
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        Panasonic的全新蒸氣烘烤爐（型號：NU-SC300B）一樣以「健康炸」為賣點，只須小量甚至毋須任何食油，即可做到煎炸效果。NU-SC300B容量達三十公升，特設健康減油蒸烤、原氣蒸、慢蒸及烘焗等三十款預設食譜，還加入五項清潔功能。售價：$5,980

查詢：2733 3833
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