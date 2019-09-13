﻿關島泛舟 訪千年古村

世界愈趨大同，脆弱的本土文化更顯彌足珍貴，值得好好保存。以關島（Guam）為例，在十六世紀西班牙人統治前的數千年來，當地的查莫洛人（Chamorro）都過着以航海及漁業為主的生活，現時島上便保留着一條千年古村，遊客可划獨木舟穿越紅樹林造訪，感受當年查莫洛人水上行舟的生活！



文、圖：Rachel 鳴謝：關島觀光局（香港）、聯合航空



說到關島的歷史，概括可分為三大部分，分別是公元前二千年到十六世紀的拉提（Latte）時代、十六世紀中至十九世紀末的西班牙統治時代，以及直至如今的美國統治時代，三種文化今日仍深深影響着當地人的生活，包括大多數人都擁有一身古銅膚色及深邃輪廓、不論男女都愛紋身等等，都是查莫洛文化留下的傳統；至於關島文字則源於西班牙文，而現代社會制度則傳承自美國等，上述種種便塑造出現時所見的獨特關島。



在關島已有三千多年歷史的查莫洛文化，早如根般深植在這片大地上，即使傳統的村落生活早已不存在，當地人仍盡力將具歷史性的古村風貌保存下來，好像深藏在小島東南部Talofofo河旁邊的古村，便堪稱查莫洛文化的生活博物館。古村被大片紅樹林包圍，遊客可乘坐觀光船或划獨木舟來訪，早前我便選擇泛舟前往，好玩之餘，更可體驗昔日查莫洛人水上行舟的生活，非常難得。



穿越紅樹林 看原始生活



我們一行多人，兩人一舟跟隨導遊沿着Talofofo河進發，由於河水平靜，即使新手也能輕鬆掌握，兼可邊划邊欣賞兩旁的樹林景色，只見沿途看似寧靜，卻是充滿生機，林中住滿雀鳥，泥濘間則不時可見招潮蟹出沒，還有攀在樹身上的大蜥蝪呢！此外，更看見有旅客跳進河中暢泳，再攀上椰子樹一躍而下，大呼好玩。



大約個多小時後，我們便在一條古村登陸，據說查莫洛人曾在此居住了千多年，村內更保留不少古舊的拉提石（房屋地基），以及一間用茅草搭建的拉提屋，只見屋前放置着小木船，正是以前村民作捕魚用的，屋後還有一個迷你農場，養殖了豬、雞及羊等等，大家可自由餵飼。逛過村子，還有村民示範鑽木取火及竹織等技術，均是過去族人的必學技藝，最後便是品嚐一頓傳統的烤肉午餐，圓滿地結束半天的古村旅程。



Valley of the Latte Adventure Park



地址︰Route 4, Talofofo, Guam



電話︰1 671 789 3342



費用︰獨木舟體驗連接送及午餐，成人99美元（約772港元）。



網頁︰valleyofthelatte.com