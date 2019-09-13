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﻿法蘭克福車展直擊 五大潮流新驅

2019-09-13 列印
■全新Defender有110長陣（圖）和90短陣兩款，汽油版提供P300（300ps）和P400 MHEV （400ps）兩種選擇，夠晒力，你估車價貴唔貴？
﻿法蘭克福車展直擊 五大潮流新驅
■保時捷Cayenne Coupe跟風走斜背造型潮流，香港售價$1,198,000起。
■平治GLE53 Coupe流線跑格，配用3.0直六雙增壓EQ Boost引擎。
■奧迪Q3 Sportback即是斜尾版Q3。
■平治GLB是擁有七座位的小型SUV。
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        兩年一度舉行的德國法蘭克福車展，昨天（9月12日）起開放給公眾入場參觀。今屆車展話題除了電能新車，SUV玩樂車仍是車迷焦點，當中越野路華新世代Defender吸引現場無數車迷駐足參觀，魅力非凡。文、圖：彭志揚（法蘭克福）

        英國越野路華選在法蘭克福車展推出新世代Defender四驅車，開幕日發布會完畢後數個小時，展台仍然人山人海，八輛Defender仍然圍滿了記者，非常罕見。車子內外設計創新，同時留有許多復古元素，非常吸引，相信不難成為2020年最搶手SUV，不過要有心理準備車價很貴，它再不是原始越野車了！
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