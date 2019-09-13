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﻿屯門新PlayGround登場

2019-09-13 列印
﻿屯門新PlayGround登場
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　為宣傳新一輪勁Game，PlayStation剛於屯門市廣場設置了全新PlayGround，場內設有多款新鮮熱辣PS4遊戲，讓公眾免費試玩。9月份首輪試玩遊戲包括《NBA 2K20》、《Monster Hunter World: Iceborne》、《2020東京奧運The Official Video Game》、《Gran Turismo Sport》以及《Crash Team Racing Nitro-Fueled》，其後還會每月加入新Game，機迷大可以試真啲才決定是否入手。

　　另外即日至9月30日（一），只須追蹤「PlayStation HK」官方Instagram帳號（@PlayStationHK），並向PlayGround工作人員展示畫面，即可獲贈精美多樂貓告示貼，數量有限，送完即止。

PlayGround@屯門市廣場

開放時間：11:30am至9:30pm

地點：屯門市廣場1期3樓6號展銷攤位

文：Joe
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