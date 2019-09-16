﻿東京遊戲展《Death Stranding》玩法揭盅

「《Death Stranding》究竟玩乜？」相信是許多機迷心中的疑問，監製小島秀夫日前現身《東京遊戲展》，親自解開這個PS4大作的謎團。



小島秀夫講解新作



遊戲名稱《Death Stranding》原來是指一種令現實世界分裂的現象，而主角Sam（Norman Reedus飾演）的任務是運送物資到被分列的天涯海角，建立特殊通訊網絡去讓世界回復原狀。小島展示了其中一個任務流程，主角揹着的一個大箱，正是要運送到目的地所需物資，數量多寡自行決定，但一次運送太多會變得行動緩慢，需要不時按L、R掣保持平衡。行走路線沒有固定，基本就是靠玩家自己發掘，攀山涉水是家常便飯，走到累了就選擇地方休息充電。儘管看似是一個人的旅程，但其實玩家之間是有間接聯繫，例如會見到由別人搭起的鐵梯、某人殘留的物資等等。



戰鬥方面，暫時已知有三類敵人，首先是穿黃色保護衣、專門搶奪物資的武裝份子，以槍戰為主。第二種敵人是像幽靈般的黑影「BT」，會在下雨天出現，平常肉眼看不見，只有通過主角胸前的「Bridge Baby」裝置才可感應到，基本是打不死，唯有避之則吉。若不小心被BT發現，就有機會被拖進死亡世界，會有巨型怪物恭候，必須利用混合Sam血液的武器將之擊倒，才可回到原來世界，真正來回地獄又折返人間。



《生化危機》連線5打



今次TGS另一重頭戲，是Capcom最新炮製的打喪屍遊戲《Project Resistance》，此作套用了《生化危機》系列世界觀，不過變成連線4對1的非對稱對戰方式進行，當中四名玩家扮演Raccoon City倖存的市民，以限時內找齊打開出口所須的Key Item、成功一齊突破關卡為目標，試玩版當中暫時提供四個角色選擇，有擅長埋身肉搏的，也有支援隊友的輔助型角色，而每個角色都擁有特殊技能，非常講求團隊合作。另一名玩家則扮演首腦Mastermind，是這場困獸鬥的幕後黑手，通過監視器看着被困市民的一舉一動，同時在場景中配置各種喪屍或者陷阱，設法阻止市民一方逃脫，充滿戰略性。（想知更多TGS後續報道及試玩報告，可留意《星島日報》網上版及《電氣廊》專頁。）



文、圖：Joe Tse（東京）