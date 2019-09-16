﻿曼谷Outlet兩折掃名牌

千呼萬喚，曼谷首家國際級品牌Outlet剛在上月31日開幕，這個距離蘇凡納布國際機場只約十分鐘車程的Central Village，結合現代時尚及泰國傳統元素而成，吸引國內、外逾二百三十家店舖以超級折扣作招徠，絕對是在曼谷血拼的好選擇。



鄰近機場 名店雲集



近年曼谷的大型購物商場如雨後春筍般開個不停，然而國際品牌折價Outlet卻始終欠奉，這趟Central Village的出現，對熱愛購物的朋友毋疑是一大喜訊。



Central Village由泰國最大零售集團Central Pattana開設，該集團旗下擁有Central World及Central Plaza等知名商場，實力雄厚，至於Central Village便擁有二百三十多家店舖，包括一百三十多家外國知名品牌，絕對稱得上是國際級Outlet質素。我早前便乘搭亞洲萬里通（Asia Miles）供會員以里數換取機票的專機來到曼谷，並趁Central Village新張前來一遊，發現Outlet面積雖廣達四萬平方米，不過只須沿着同一方向走便可看遍所有店舖，實在非常方便。



整個Outlet結合現代及傳統泰國元素打造而成，包括採用泰式房子的尖頂設計，接連店舖間的露天長廊，除植有綠樹，更有不少座椅及大型藝術品，氣氛閒適，讓客人在購物之餘也有足夠的休閒空間。至於店舖類別方面，服飾、鞋履、生活用品及美食等一應俱全，除有大家熟悉的品牌如Adidas、Wacoal及Michael Kors等等，場內還有不少「超級店」，如Supersport便是泰國最大的體育用品店，集合多達一百五十個運動品牌，至於The Outlet 24也結合多個泰國及國際品牌如Guess的貨品，方便選購。此刻新張期內，部份店舖更以低至兩折作招徠，極為抵買。



Central Village Bangkok



地址：98,98/1, Moo 5, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand



電話：66 2 550 6555 時間：10:00-22:00



網頁：www.centralvillagebangkok.com/en



文、圖：Rachel



鳴謝：Asia Miles、泰國國家旅遊局