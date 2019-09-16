中秋食滯了！3大方法幫你立即消滯！

這個中秋節你吃了多少大餐及月餅？你知道單單吃一個傳統雙黃蓮蓉月餅就攝取了約800卡路里，等於食了一碟焗肉醬意粉或者4碗白飯！加上再進食各種肥膩中秋大餐，腸胃差少少好容易消化不好「食滯」咗！中秋食滯了點算好？小編同大家分享3個好方法幫你立即消滯！







中秋消滯法No.1飲用陳皮普洱消滯茶



陳皮普洱消滯茶既能減低過度進食的油膩感，又能紓緩飽脹的不適感。茶本身含有可以增加胃酸分泌的丹寧酸，加速食物分解從而減輕飽滯感。經發酵的普洱有助降血脂、減肥、降血壓，甚至養胃和暖胃等功效，而且茶性溫和，適合大部分中秋食滯人仕飲用。陳皮則有行氣健脾和調中開胃等作用，因食太多食滯時可幫助促進消化。中秋過後大家不妨飲用陳皮普洱消滯茶，令你即刻消滯！



中秋消滯法No.2 按摩穴位



按摩腹部和小腿穴位一樣能有助中秋後消滯！按壓腹部的天樞穴（位於肚臍兩旁距離2吋的兩個穴位）可達到健脾和胃的效果，按壓腹部的中脘穴（位於肚臍正上方4吋的一個穴位）則有消滯的作用。按摩方法可以用拇指順時針按摩每個穴位2分鐘。另外，用拇指尖以點按的方式按壓足三里穴位（位於小腿上，膝蓋外側往下數四隻橫放手指的凹陷位置）有助提升腸臟蠕動功能，達到健脾消滯的效果。



中秋消滯法No.3 早餐吃清淡食物



腸胃也需要時間休息的！如中秋節過後出現腹脹、飽滯的感覺，早餐時就可挑選一些清淡食物清一清腸胃。例如選擇降低膽固醇的燕麥配搭乳酪，其中的膳食纖維和乳酸菌可促進腸道毒素排出。另外含高膳食纖維的蕃薯也是好選擇，蕃薯熱量低但飽肚，同時也能刺激食滯的腸道蠕動，令排泄暢通！







各位中秋節食滯了的朋友都快啲試下呢3個方法消滯啦！



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