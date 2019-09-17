﻿昆士蘭摩頓島 泛舟賞景

澳洲昆士蘭州首府布里斯本附近的摩頓島（Moreton Island），近年更發展成為人氣遊點，日間便可在此暢玩多元化水上活動，夜間則可餵飼野生海豚，保證過得充實又精采。



度假樂土 配套完善



摩頓島位於昆士蘭州東南面，是摩頓灣上其中一個島嶼，面積約一百八十六平方公里，島上只有一家度假別墅Tangalooma Island Resort，所以當地人也慣稱這裏為Tangalooma Island。



置身摩頓島，最可觀的海洋生物便是海豚，原來在當地一帶海灣，便有八百多條野生海豚生活，久而久之，海豚便成為了摩頓島的象徵，而摩頓島也得到「海豚島」的別號。



要到摩頓島，要先從布里斯本市中心驅車約一小時車來到專用的渡輪碼頭，轉乘約七十五分鐘渡輪才能抵達。



甫下船，便可看見大量海鳥如澳洲斑鸕鶿（Australian Pied Cormorant）及澳洲塘鵝（Australian Pelican）站在白沙灘上悠然展翅。



沉船港灣 海上美景



雖說當年政府曾倡議在摩頓島開採沙礦，不過因着環保團體的壓力而放棄有關計劃，並決定逐步把該島發展成為消閒旅遊目的地，更在1963年至1984年，把十五艘舊貨船沉到島對開海面的海底，為的是保護沿岸免受海浪侵蝕，有助建構海底珊瑚礁。



今天旅客來到摩頓島，除可暢玩一眾水上活動，更可來到沉船所在的海灣探秘。沉船海岸連綿約一公里，沉降深度按潮汐漲退不同，由兩米至十五米不等。由於這些沉船均已沉降多時，侵蝕程度極高，最佳活動便是划着透明底獨木舟來暢遊，天朗氣清時，水中沉船輪廓清楚顯現，相當有趣。



Tangalooma Island Resort



地址：Moreton Island QLD



4025



電話：617 3637 2000



費用：單人獨木舟69澳元



（約369港元）



雙人109澳元



（約582港元）



網頁：www.tangalooma.com



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照入境澳洲均須持有電子簽證ETA。



查詢︰2827 8881



（澳洲駐港總領事館）



澳洲航空由香港前往布里斯本，來回經濟客位機票由4,373港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁︰www.qantas.com



Tangalooma Island Resort基本客房每晚約209澳元（約1,117港元）起，Deep Blue Apartments每晚約499澳元（約2,666港元）起，後者須連續入住兩晚或以上。



網頁︰www.tangalooma.com



www.queensland.com



（昆士蘭州旅遊及活動推廣局網頁）



文、圖：Kengi 鳴謝：昆士蘭州旅遊及活動推廣局