﻿味嚐新店（4）點心午餐

精緻小巧的點心深入民心，除了滋味果腹，更連繫生活。從星期日上茶樓共享家庭樂，到商務及朋輩午茶，一盅兩件的點心配一壼茶，正正是港人的生活寫照。近月精緻中菜廳相繼啟業，Fifi亦趁機相約親友邊暢談逸事，邊享用美點。



復刻唐餐館



歷史悠久的利源東街，數十年來排檔林立，直到近年食肆開始進駐，其中好燒味及Banh Mi Kitchen的叉燒飯及越南法包三文治，更是中環上班族的外賣常餐。月前和老外友好結伴前往搜羅地道手信，路經8 1/2 Otto e Mezzo摘星名廚Bombana沾手的型格新店NOVE（意大利語意指九），那便順道嚐嚐即叫即蒸的手工點心。



招牌滷點腩肉包（$33）外層軟綿，內餡潮式滷水五花腩甘膄可口，雞脾菇口感豐盛，配合菜脯平衡肉腩位的油膩感，入口八角香氣四溢，而秘製蠔油鮑汁醬香濃郁，似是當年在港島廳嚐過的開業期限風味，好奇細問店員，才得悉點心師傅波哥其時正正在那邊工作。至於潮式民間小食煎筍粿（$33），先蒸後煎的粿皮集軟糯香於一身，竹筍內餡混了蝦頭、唐芹和甘荀粒，鮮甜而附胡椒辛香。接下來的招牌西施蟹肉餃（$42）是傳統蝦餃的變奏，薄薄的餃皮裹着澳洲蟹肉，混合蛋白、芫荽和蟹籽，有蟹肉蛋白嫩蛋爽肉的風味，清新健康而富創意，同行老外友好更邊吃邊讚好。接着的青芥末海鮮春卷（$33）香脆惹味，薄透的外層，內餡結集拌了山癸蛋黃醬的蝦肉和甘筍粒，惹味醒胃。最後江南名點小籠包（$42）外形精緻，本地免治豬肉餡味道鮮甜，梅頭上肉脂肪分佈均勻，且軟腍爽口而細緻煙韌，灌入混合自熬煮的龍蝦和老雞雙湯底，味道額外鮮甜濃郁而富深度，嚐罷一口燙湯和一口鮮肉，暖胃窩心而滿足。



雅緻點心



尖沙咀瑰麗酒店中菜廳彤福軒可飽覽維港海景，且順德魚羮和填鴨二食盛名，然而嚐罷還是鍾情這兒的點心，其中南翔灌湯小籠包（$80），薄薄外皮裹着的肉餡鮮嫩而湯汁豐盛。



對岸灣仔瑞吉酒店中菜廳「潤」環境寧靜雅致，其中餃皮晶瑩剔透的「苦口婆參」（$88）頗具特色，爽彈的婆參粒以柔和淡澀的白苦瓜配搭，為舌尖帶來難得的甘澀。



a. NOVE九号館



地址：中環利源東街9號



查詢：2180 6799



b. 彤福軒



地址：尖沙咀梳士巴利道18號瑰麗酒店5樓



查詢：3891 8732



c. 潤



地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店2樓



查詢：2138 6808



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）