﻿跳蚤市場型「格」開幕

俗語話「有危才有機」，此時此刻，創業或許是難上加難，但門檻相對較低，只要貨品夠吸引，同樣可以有一番作為！最近位於旺角銀城廣場、佔地三千方呎的香港跳蚤市場（Hong Kong Flea Market，簡稱HKFM）剛開幕，特設超過一千五百格「格仔寄賣位」，加上手作專區、二手市集及品牌Pop-up專櫃，矢志打造型「格」跳蚤市場。



香港地創業最大難關是應付高昂店租金，一向從事市場推廣工作的黃凱貽（Lainey）想到為期半年至一年的大型跳蚤市場營運模式，幫助有志者降低創業門檻。Lainey表示，之前也曾於不同商場舉辦類似市集，但一般都只在周末「開檔」，時間短暫，難以聚集人流。「顧客會因此而失去Loyalty，所以在約九個月前，決定與友人以寄賣店及格仔舖形式，運用原本公司的人脈資源，與一些網紅（KOL）合作，希望帶旺這個場。」Lainey強調，跳蚤市場這概念比較「貼地」、夠大眾化，主打年輕人消費，所以初時找地方，早已鎖定旺角或尖沙嘴。「香港其實地和舖都很缺乏，而且要找那麼大的地方也有難度，最後我們跟銀城廣場業主洽談，以大約市價三成租金短租場地變成跳蚤市場。」Lainey透露，跳蚤市場的上手租戶是莎莎，退場後舖位差不多丟空了一年，但她仍與友人一擲八十萬元投資，有信心可帶動商場人流。



HKFM提供超過一千五百個格仔舖位，月租視乎位置而定，由二百元至一千元不等，定價約為市場的七折。現場所見，暫時場內售賣的產品偏向女性化，包括護膚及化妝品、飾物等，主要目標顧客是十多歲至三十多歲的女士，不過Lainey期望日後發展可更多元化。「經營跳蚤市場，就是希望這個地方甚麼都有，我們最想好像尋寶那樣，來到可以找到一些『平靚正』的物品。」現時她並沒有限制店主售賣的貨品種類，「除了盜版、違法商品，總之店主覺得可以Represent到自己的都可以。另外若鄰近格仔賣同一品牌的東西，因為場地夠大，我們會建議店主分開不同位置寄賣，避免放在一起造成競爭。」



目前場內格仔舖出租率約三成，但過一段時間後，Lainey會再下調租金，「因為貨品擺放的位置直接影響銷售，全場基本上最靚的位置，即視線水平位，會最先被人選取，之後剩下沒那麼顯眼的位置，到時我們可能會以市價三、四折租出。」Lainey坦言，希望藉HKFM推動社會，帶來一些正能量，尤其鼓勵年輕創業者，故樂意推出優惠來支持他們。文：Katrina



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