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﻿法蘭克福車展直擊 紅旗悍跑震驚全球

2019-09-18 列印
■中國一汽集團旗下紅旗全新S9混燃超跑，據講採用4公升V8雙Turbo引擎及電馬達，馬力高達1,400ps，0至100km/h只需1.9秒，極速400km/h，每部售價200萬歐羅起，2021年投產。數字上很勁，但引擎、波箱、鋰電及馬達從哪裏來？底盤、懸掛及制動由誰調校？實際表現如何？很多問題有待解答！
﻿法蘭克福車展直擊 紅旗悍跑震驚全球
■中國電動車新牌子Byton推出全新M-Byte，有72kWh後驅版和95kWh四驅版兩款，續航力（WLTP標準）分別約360km和435km，明年中首先在內地發售，稍後行銷歐美市場，售價約40,000歐羅起。
■長城汽車旗下豪華玩樂車品牌Wey，展出由德國Brabus設計外形的GT Pro高性能版四驅車，以旗下PHEV充電混燃VV7為基礎，搭載2.0T引擎和電馬達，馬力227ps、扭力39.2kgm，售價未公佈。
■紅旗同場展示E115電動豪華四驅概念車，造型酷似Range Rover，配用前後馬達，續航力據講達600km，0至100km/h加速4秒以內，未有太多實質規格數據！
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        兩年一度德國法蘭克福車展舉行中，今屆雖然欠缺了日本和法國多家汽車品牌參展，卻吸引幾間中國車廠大舉展示實力，當中首度參展的紅旗牌一鳴驚人，推出身價高達200萬歐羅、馬力1,400ps、0至100km/h只需1.9秒的C9混燃超跑，實行進軍Hypercar市場！

2019法蘭克福車展

日期：即日至9月22日（日）

地點：Messe Frankfurt, D-60327 Frankfurt/Main

網頁：www.iaa.de

文、圖：彭志揚（法蘭克福）
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