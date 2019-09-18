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﻿經典聯乘鞋履 限量登港

2019-09-18 列印
﻿經典聯乘鞋履 限量登港
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　　鞋履品牌Palladium日前在銅鑼灣開設首間旗艦店，為了慶祝開幕，品牌特別聯同NewEra及Ne-net，推出Crossover系列。

　　NewEra鞋身用上Ripstop尼龍，具備耐用、輕量的特性，同時突出傳統軍事文化，鞋筒上的標籤部份加入反光設計，時尚感十足。

　　至於Ne-net聯乘作則結合現代物料，像無縫BallisticNylon彈導尼龍、橡膠、TPU等，通過熱溶技術將幾種物料混合起來，而外底的橡膠則擁有抓力地和穩定性。兩種色調分別是永恒經典的全黑色及復古風格彩色設計，留意這系列只會在香港和日本限量發售，熱搶度爆燈。

Palladium x Ne-net聯乘系列　售價︰$780　查詢︰2817 0155

文︰Angel
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