便便顏色篇：身體出問題？大便顏色形狀話你知身體哪裡不健康！

大家有無觀察過你剛去完廁所的大便？別以為這是件幾噁心的事，其實大便的顏色和形狀，隱藏很多身體不健康的訊息呢！現在就開始留意下自己大便的顏色形狀，讓大便話你知你身體哪裡出問題，防患於未然。今次小編就集中同大家看看大便顏色如何反映身體不健康！



身體不健康顏色 1/啡黃色：



恭喜你！如果你的大便呈啡黃色時，代表你擁有健康的身體呢！這是當食物倍充分消化後混合膽汁和紅血球呈的顏色，是正常的大便顏色。



身體不健康顏色 2/鮮紅或暗紅色：



出現紅色的大便可能是因為你吃了太多含紅色色素的食品如紅肉火龍果、紅菜頭、紅莓、蕃茄等，天然色素會將大便染成紅色，所以問題不大。



但如果沒吃紅色色素的食品，卻發現大便呈現鮮紅或暗紅色，便要小心了。因為可能是下消化道出血所致的，如小腸末端，大腸或直腸出血等，當血液在消化道中氧化，隨大便排出後呈現的暗紅色，可能是腸癌前兆；而痔瘡、肛裂等情況下的血液來不及氧化，未混入大便時則會呈現鮮紅色。所以一旦發現大便出血，便應立即咨詢醫生檢查身體狀況！



身體不健康顏色 3/黑色：



假如大便呈黑色，可能是吃了過多含黑色素食物如動物血、肝臟或含鐵質的藥物。如果大便黑色加上乾硬質地，就大多是大便水分被抽乾，導致便秘問題。最嚴重的情況便是上消化道有異常情況：如胃、十二指腸出血，血液會在胃中氧化變黑，造成大便呈黑色的現象。



身體不健康顏色 4/淺色或灰白色：



淺色或灰白色的大便反映肝、膽、胰臟功能可能出現問題。有膽汁混合的大便會呈啡黃色，反之則呈現灰白色。運送膽汁的導管堵塞引致膽汁分泌不足，就反映你的肝膽系統出現了問題。



身體不健康顏色 5/綠色：



綠色的大便可能與飲食有關，當攝取太多深綠色蔬菜如菠菜或羽衣甘藍等、服用維他命或抗生素，都可能出現綠色大便。另外也可能是腸道健康出了問題，出現腸道發炎、病毒感染，或因腹瀉令膽汁分解不及所致。



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