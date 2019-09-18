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自問有藝術家氣質？玩過這個左右腦測試再說吧！

2019-09-18 列印
自問有藝術家氣質？玩過這個左右腦測試再說吧！
迅速從上往下讀，若你讀了所寫的漢字紅色為0分；讀了顯示的顏色黃色為1分。
現在伸出雙手，不要思考太多，立刻把雙手像圖一樣手指交叉。若右手大拇指在上的為0分；若左手大拇指在上的為1分。
玩完後你的總得分是多少呢？得分愈低代表你慣用左腦理性邏輯思維，通常比較擅長語言數理邏輯。
得分愈高代表你是個不折不扣的藝術家型，比較擅長創意圖像思維！
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身邊不乏自命藝術家的人，小編利申我是其中之一。不過！！！是不是藝術家並非你說就算，玩過左右腦測試再說吧！這個左右腦測試可以讓你知道自己慣用左腦的科學家理性邏輯思維，還是右腦的藝術家創意思維！若自問有藝術家氣質，一定要按圖玩玩這個左右腦測驗，看看你自己是否是真的藝術家！

Photo Source: pinterest
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