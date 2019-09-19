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﻿法蘭克福車展直擊 力王爭霸戰

2019-09-19 列印
■林寶堅尼行政總裁Stefano Domenicali邀請多位準車主站台出席全新Sian揭幕，它是全球首輛採用Supercapacitor（超級電容）作為儲電媒界的混燃超跑，V12自然吸氣引擎配合電馬達，馬力高達819ps。雖然車價高達300萬歐羅起，全球限量63輛全部名花有主，日後會否追加開頂版？暫時是個謎！
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■奧迪全新RS7 Sportback及RS6 Avant旅行車均配用4公升V8雙Turbo引擎，馬力達600ps，兩者預計明年到港。
﻿法蘭克福車展直擊 力王爭霸戰
■專門改裝平治的德國Brabus公司，帶來G V12 900（6.3公升V12雙Turbo，900ps馬力）和圖中G 800 Widestar（4公升V8雙Turbo，800ps），兩者均以新一代G-Class G63改裝而成。
■德國Alpina全新B3以寶馬新340iA Touring（G21）為藍本，3公升直六引擎改用雙Turbo，馬力高達463ps。
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        今屆法蘭克福車展超級跑車主角竟然絕無僅有，就是身價高達三百萬歐羅的林寶堅尼Sian混燃超跑，全球限量63輛未推出已經售罄，據知當中包括香港買家，認真巴閉。不過，各個界別車款，例如旅行車、四驅SUV等也有不少「超級」新作值得留意。

2019法蘭克福車展

日期：即日至9月22日（日）

地點：Messe Frankfurt, D-60327 Frankfurt/Main

網頁：www.iaa.de

文、圖：彭志揚（法蘭克福）
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