﻿名廚燒鵝燉湯

西九戲曲中心設有大劇院及茶館劇院，除吸引不少遊客及粵劇發燒友前來參觀，內裏餐廳食店亦相繼登場，最新成員有這家集城中兩大廚藝高手的鼎尚棋哥燒鵝湯館，供應經典中菜，值得一一細嚐。



兩大高手展廚藝



單看餐廳名字，已經知道是以城中兩大廚藝高手鼎爺（李家鼎）和棋哥（黎樹棋）作招徠。鼎爺在電視台的廚藝節目顯露深厚的傳統粵菜根底，及後開設私房菜館亦贏盡口碑。是次鼎尚棋哥燒鵝湯館開業，鼎爺特別把多款私房菜館的傳統燉湯放在餐牌內。擁有數十年燒鵝經驗的燒鵝專家棋哥，則引入拿手的招牌燒鵝及一系列燒味，以饗客人。



先談燒鵝，為了嚴格控制食品的質素，棋哥在內地自設養鵝場，由養殖至劏鵝均參與其中，每天從養鵝場嚴選一百五十隻約重五斤四両的黑鬃鵝乸製作。問為何要挑選鵝乸？棋哥解釋鵝乸的脂肪量較鵝公多，肉質亦較嫩滑。黑鬃鵝運抵香港後，經過洗肚、清除血水及吊乾，以免肉質帶腥味，然後醃過夜，以大滾水輕灼，讓外皮收縮後用麥芽糖水上色，吊起風乾四小時燒製，過程極花工夫。傳統燒鵝是用荔枝柴明火燒製，但礙於牌照所限，他們以西式煙燻方法，用荔枝柴粉煙燻燒鵝，讓皮脆肉滑的燒鵝多添一份淡淡的清香。



另一主打燉湯，暫時有六款供應，全部均來自鼎爺的私房菜單。其中只限堂食的椰王燉嫩雞，以原個椰王奉客，每盅用上兩個椰王水的份量，加上椰子肉、雞肉及椰漿炮製，燉湯清甜，因特別加入香茅提味，故增添清香風味。其他燉湯也是心機之作，如潤肺的杏汁花膠白肺湯，治頭風的寧神川芎天麻燉雞湯等。燉湯款式會按季節更換，以達到四時養生的目的。



包裝富老港情懷



餐廳的設計大走懷舊風格，深木色枱椅、水磨石地磚，一派老香港情懷。另一富心思的，是食物的外賣包裝，招牌菜飛機燒鵝以特別訂造的竹籃包裝，燒味的外賣盒以仿雞皮紙作設計，叫人聯想起老式燒味檔的雞皮紙袋。燉湯的外賣杯設計細心地加設手抽位，以方便拿取，而所有外賣燉湯均可帶入劇院內，讓一眾戲曲迷看戲時享用。



鼎尚棋哥燒鵝湯館



地址︰尖沙嘴柯士甸道西88號戲曲中心地下5號舖



查詢︰2326 3369



文︰Levy 圖：Gary Tsai