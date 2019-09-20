﻿咖啡粉囊再造 變身環保單車

真正成功的企業，會特別關注可持續發展問題。著名咖啡品牌Nespresso，便將回收得來的鋁質咖啡粉囊送到工場，當中咖啡渣用來種菜及水果，而鋁製外殼經過熔煉成為可再用鋁材，通過與瑞典單車品牌Vélosophy合作，甚至將之變成時尚單車「RE:CYCLE」，全球限量發售一千輛！



瑞典政府為減輕汽車對環境污染的影響，致力推動以單車作為代步工具，最近Nespresso便與Vélosophy合作，利用回收再造咖啡粉囊製造型格單車RE:CYCLE，其中紫色車架部份由Nespresso的Arpeggio鋁製粉囊製成，手把上的橙色響鈴則源自Livanto咖啡粉囊。



Nespresso鋁質咖啡粉囊本身可用作盛載食品，其鋁合金材料達高級別水平，再造過程比一般金屬複雜。以品牌於香港回收的咖啡粉囊為例，首先要將之送往本地回收工場，然後要進行鋁製外殼和咖啡渣分隔工序。鋁材經切碎後，會被送到金屬處理工場，經過重新熔煉程序，便會變成可再用鋁材；而咖啡渣會被送往位於上水的自家農場，處理後成為飽含氮堆肥，用以栽種蔬菜及水果等農作物。



車架輕巧堅固



有「咖啡友」懷疑，把鋁質咖啡粉囊拿到專門店回收，他們真的會拿去循環再用嗎？RE:CYCLE單車的出現，證明廠方並非「得個講字」，品牌行政總裁Jean-Marc Duvoisin說，製作單車並非志在擴展業務，而是要鼓勵客人拿咖啡粉囊去回收。



細看RE:CYCLE單車設計，外形時尚，車架輕巧堅固，操控及使用上同樣有不錯表現。實際試踏了一會，發現就算單手操控也很容易，車頭擺動較少。阿卓爸爸本身對單車要求頗高，過往也接觸過一些回收鋁合金單車，如果敲打車身，聽其聲音可知鋁的密度是否足夠，這會直接影響單車的耐用度及性能，而RE:CYCLE品質算高，就連焊位也符合比賽級單車標準，加上Vélosophy的人體工學設計車架，製作絕不馬虎。售價：$12,900







文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：8101 1007