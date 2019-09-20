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﻿《東京遊戲展》依然旺場

2019-09-20 列印
﻿《東京遊戲展》依然旺場
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　由於早有傳聞PlayStation 5將於明年公佈，今屆《東京遊戲展》現場所見，Sony等參展商暫未有太大動作，似乎保留實力。不過又並非無睇頭，畢竟單是小島秀夫神秘大作《Death Stranding》已具有相當號召力，加上突然發表的打喪屍新作《Project Resistance》，還有《Monster Hunter World: Iceborne》、《仁王2》、《人中之龍7》、《Cyberpunk 2077》等勁Game助陣，排場絕不失色。據主辦單位電腦娛樂協會（CESA）公佈數據，雖然今年入場人數較去年輕微下跌（4天合計26萬2,000人），不過參展商多達655家，是歷來之冠，而且促成的B2B商務合作亦明顯增多，數字是去年兩倍以上，成績出乎意料。
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