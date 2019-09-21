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﻿家居生活展 $1起入手攻略

2019-09-21 列印
﻿家居生活展 $1起入手攻略
小牛角不鏽鋼特大直身杯（0.8公升） 原價$288 優惠價$29（限量12件） 發售日期： 只限10月1日
Benks 手提電風扇 原價$298 優惠價$68（限量60件） 發售日期：9月27日至29日
Modern Recycle 竹炭柱籃 原價$358 優惠價$10（限量10件） 發售日期：只限10月13日
Moose 不鏽鋼多士爐 原價$238 優惠價$99（限量50件） 發售日期：9月29日及10月6日
Trade Glory 混紡手工毛毯 原價$199 優惠價$100（限量每日10件）
Trade Glory PVC膠杯墊 原價$13 優惠價$1（限量100件） 發售日期：只限9月28日
Chef Alot 雲石塗層單柄煲 原價$399 優惠價$99（限量50件） 發售日期：9月28日及10月5日
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        買家居用品$1已有交易？沒有看錯吧？這次在愉景新城舉辦的「先施優質家居生活展」，確實只需$1起便可入手精美杯餐墊、打蛋器等家品，心動不如行動！

　　「先施優質家居生活展」將於9月27日至10月13日舉行，屆時將有各大品牌廚具、家品以超筍價發售，部份優惠家品甚至低至$1、$10或$99，例如只需$99便可買到高質又便宜的Moose多士爐和Chef Alot雲石塗層單柄煲！9月26日至11月3日期間，同場還有各大品牌優惠傢俬低至六折發售，正是為家居大翻新的好時機！

地址：荃灣D·Park

                        愉景新城L1

查詢：dpark.com.hk
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