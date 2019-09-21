﻿BUTTONS Air 時尚真無線

由美國著名音樂人will.i.am創辦的耳筒品牌BUTTONS，繼兩年前推出同名藍牙耳筒備受潮人追捧後，今年再接再厲向真無線進發，頭炮BUTTONS Air保留着品牌衣鈕造型的特色，音色追求同樣一絲不苟。



圓形、六角款式任選



BUTTONS Air最搶眼的地方肯定是耳筒設計，由於用上陶瓷外殼，鏡面感覺時尚，加上造型十足一粒大型衣鈕，戴在耳上有點像耳環，而且新作同時備有兩款外殼可供選擇，一是圓形，另一為六角形，後者表面有六角形的切割面，不同角度下，光影效果變化更多。除了陶瓷物料不易刮花，耳筒亦具備IPX5防水規格，下雨天或做運動也不用擔心入水或汗水影響，加上包裝盒內附六對不同大小耳膠之外，還有三對耳翼，可以額外再套上，令佩戴起來更加穩固，運動時也不易掉下。一如大部份真無線，BUTTONS Air同樣以輕觸操作，可以調校音量、跳播及喚醒Siri、Google Assistant語音助理。值得一提的是，耳筒內置偵測功能，任何一邊取下時即會停播音樂，一旦戴回又會重新播放。



11mm大單元



說到音質，BUTTONS Air用上較大型的11mm訂製複合振膜單元，支援Qualcomm True Wireless立體聲及aptX編碼，加上由創辦人will.i.am親自調音，試聽後發現人聲討好，低頻力度十足，音量也算充沛。連接方面，耳筒採用藍牙5.0制式，配合內置的高通QCC5124晶片，左、右耳筒之間連線相當穩定，與裝置有效連接距離更長達12米，多得晶片的低功耗特性，BUTTONS Air的享樂時間達到8小時。不少真無線耳筒在音色、連接方面下了苦工，卻忽略了通話質素，講電話時常有收音不清的情況，為此BUTTONS Air特別加入了雙收音咪設計，並用上最新的Qualcomm CvC降噪技術，令通話一樣有清晰的語音效果。查詢：LRT/2891 2819



BUTTONS Air



驅動單元：11mm



無線制式：藍牙5.0



支援音訊編碼：aptX



防水等級：IPX5



播放時間：8小時



重量：9g



售價：$1,698



