﻿畫質飆升 M6 Mark II高速連拍

一直以來，APS-C無反相機難有兼備高像素與高速連拍之作，不過Canon終於打破定律，將於周四（9月26日）開賣的EOS M6 Mark II，既有同級最高的3,250萬像素，連拍速度高達14fps，如使用超高速RAW連拍模式，連拍更快至30fps，整體表現充滿驚喜。



文、圖：B1807 查詢：Canon/3191 2333



同級最高3,250萬像素



相隔一年半，Canon帶來了第二代EOS M6 Mark II，機身由外到內均作出大幅改進，先是畫質大幅飆升，感光元件由上代2,420萬像素增至3,250萬，像素屬APS-C無反相機之冠，配合DIGIC 8影像處理器，成像細緻，亦不失自家色彩，更重要是反應更為高速，新作連拍速度一口氣提升至14fps，全程支援追焦，同時新增超高速RAW連拍模式，可以30fps速度連拍1,790萬像素的C-RAW影像，同樣支援追焦，且可在半按快門時作0.5秒預拍，加上可作靜音拍攝的1/16,000秒的電子快門，還有約88%（水平）×100%（垂直）畫面範圍的雙像素CMOS自動對焦，實試拍攝操作實在爽快利落，就算遇上暗至EV-5的低光環境，仍然可以進行自動對焦，這點值得一讚。



4K拍片無裁切



說到愈來愈重要的拍片功能，EOS M6 Mark II終於支援無裁切的4K/30p攝錄，全高清拍攝更達120fps，配合可向上揭起的3吋LCD芒，自拍取景無難度，再者可以經3.5mm插口加裝外置收音咪，拍攝Vlog更加方便。一如上代，新作可以加裝外置電子觀景器EVF-DC2，以EVF取景時，亦可在LCD芒進行Touch & Drag對焦。影拍表現交足功課，查實機身細節亦有不少改動，如引入了源自EOS R無反系統的新操控，包括AF-ON按扭、DIAL功能、Fv曝光模式、對焦模式切換開關等，而且機背及機頂合共設有三個獨立轉盤，操控性全面加強，惟原先的曝光補償轉盤被取代了。