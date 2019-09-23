﻿大草原之美 蒙古單車遊

熱愛騎單車的朋友，可曾憧憬使用單車作為交通工具，穿州過省暢遊異國？最近我便參加了一趟蒙古（Mongolia）單車之旅，騎上專業的越野爬山單車，於浩瀚的大草原上攀山越嶺，與團友並肩而戰，晚上還在搭建的流動營帳內露宿，感受大自然的原始靜謐。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰PAM Holidays、蒙古航空



跟中國的內蒙毗鄰而立的蒙古國，人口約三百多萬，約三分之一俱是居住在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar），亦是我們首站抵達的地方。



單車旅行團跟一般觀光團的最大分別，就是旅遊方式較為隨意及有彈性，卻更有深度。當我們到達烏蘭巴托後，先在當地酒店下榻一晚，此時大家仍有時間購買補給物資，翌日才隨支援車（Support Car）到達起步的郊野。大會安排我們先試騎所租用的單車，至於車款主要是越野性能良好的類型，隨團還有多位技術人員陪同，以確保大家騎行時間的安全。



整趟單車之旅行程極豐富，除了首天與最後一天是在烏蘭巴托休息外，其餘的五日四夜都是騎車旅程，真正以單車作為代步工具，跨越草原、山谷與河流，全程約一百九十公里，每天平均的騎車里數約四十公里。對於不習慣連日騎車的朋友來說，可能會擔心體力不繼，其實不必過份擔憂，因隨團的支援車正是為感到疲勞不適的團友候命，車隊跟隨在左右，想休息可隨時上車，又或像我有時因拍攝採訪而落後時，總會看見支援車在守候，倍覺安心。



至於慣常在市區平原騎單車的人，來到烏蘭巴托還須慢慢去適應郊野的起伏及海拔高度。首天，我們便須在海拔約一千五百米的草坡騎車上落，出發前須先練習各種越野車的技巧，例如利用齒輪比例來輔助上落、利用重心轉移來穩健下坡等，全由經驗豐富的單車領隊教授，讓我發現騎越野車的另類樂趣，比起在都市中騎行公路車，又是另一種嶄新體驗。



旅遊記事簿



蒙古航空由香港直航烏蘭巴托，每位由3,726港元起，已連稅。



查詢：www.miat.com



PAM Holiday提供烏蘭巴托五日四夜蒙古旅遊套票，包括機票及住宿，每人約8,880港元起。另外單車團包團之旅，每人費用由15,600港元起。



查詢：www.pamholidays.com



tourism.ub.gov.mn（烏蘭巴托旅遊網頁）