﻿鳥取朝聖 動漫劇場

鳥取縣（Tottori）一直都被視為日本的動漫樂園，好像由《鬼太郎》及《名偵探柯南》等人氣漫畫發展而成的遊點早已廣受注目，而小城倉吉及濱海小村御來屋，更有精采的手辦模型展覽、猶如漫畫寶庫的旅館，叫人感受到大型塗鴉作品的魅力。文、圖：韋利



鳴謝：鳥取縣觀光交流局



円形劇場 手辦基地



不論是水木茂的《鬼太郎》，還是青山剛昌的《名偵探柯南》，均是動漫迷到訪鳥取的目標，可是當地還有許多精采的動漫主題好去處，位於倉吉市的円形劇場，便是漫畫手辦迷的簇新朝聖地。



不說不知，倉吉市原來正是日本著名的手辦模型工場基地，由上世紀五十年代落成的明倫小學改建而成的円形劇場，便是其中一個人氣手辦模型主題遊點。



這個在去年4月開幕的円形劇場，雖喚作「劇場」，其實是個擺滿手辦模型的展覽館，而在這座日本最古老的圓形（円形）學校內的各個教室，現在均成為首辦模型生產商的展覽場地，展出的二千個Figure玩偶，除大部份為「賣萌」的少女系列，也有動物、軍事、火車及神話傳說等主題，當中最矚目的，便是動漫主題手辦模型，劇場社長稻嶋正彥更領着我們逐個展室參觀，當中除可看到香港人熟悉的動漫主角如《鬼太郎》及《柯南》的卡通手辦，更有大量宅男們迷戀的女神初音的Figure，加上館內更不時舉行精采特展，好像現在便因円形劇場開館一周年推出辦至本月下旬的「KAIYODO 《北斗之拳》模型世界」展覽，吸引不少漫畫迷專誠為這齣有三十五年歷史的經典漫畫而來，親身感受黑王號及拳王的風采！



值得一提是三層高的校舍還有許多可觀之處，好像在地面層便有手辦模型製作過程的詳細介紹，沿着迴旋樓梯來到二樓的恐龍展室，更可看到一座以眾籌籌得的200萬日圓（約15萬港元）製作的巨形恐龍Figure。看得興起，更可在場景區為一眾Figure設計全新造型，甚至親身體驗為Figure上色的樂趣，以及來到地面的精品售賣角落購買首辦模型產品。只是更別錯過來到最頂一層，那裏有校舍內唯一保持原貌的課室，在此看着書桌、黑板及眾多舊生習作，足可讓人重溫昔日日本校園的生活情懷！



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







香港航空由香港直航鳥取米子，來回票價由2,556港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：hongkongairlines.com







Hotel Resh Tottori Ekimae雙人房每晚約480港元起。



地址：鳥取縣鳥取市榮町752



網頁：www.resh.jp







www.tottori-tour.jp/zh-tw/（日本鳥取縣觀光局網頁）







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