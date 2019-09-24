﻿滿英御廚 宮庭盛宴

上月友人着Fifi同度郵輪周末長假期，而醉翁之意卻在海上中英宮廷御宴。滿清御膳勵家菜早已在北京本店以及澳門永利京花軒期限晚餐嚐過，然而英國皇室前御廚Darren McGrady的英倫貴族宴，卻是機會難逢，因而造就是次海洋覓食遊。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



英倫皇室 貴族美饌



是夜的御前盛宴，由前英國皇室御廚Darren McGrady主理，無論烹調和食材都貫徹皇室風味。「頭盤三重奏」的三文魚卷，按傳統以刁草酸忌廉配搭，至於蒸龍蝦尾蒜香四溢且肉汁豐盛；而番茄慕絲不但豐盛綿密，且食材別具心思，主材番茄來自沾了貴族氣息的溫莎城堡花園，配合刁草和洋葱，再拌入蛋黃醬和酸忌廉炮製，皇室庭園風味四溢。至於友人的Mille-feuille千層沙律，更是載安娜王妃當年的午餐之選，面層紅菜頭和金黃甜菜頭薄片，與羊奶忌廉芝士層層交疊，製作精緻；而金黃色甜菜頭，味道較常見的紅菜頭甜美柔順，配合微羶而質感綿密的羊奶芝士，味道各異卻又出奇匹配。



至於古法煮鮭魚，除了遵從百年食譜入饌，亦娓娓道出已故皇太后（Queen Mother）在蘇格蘭格拉姆斯堡壘River Dee流域嬉水捕魚的童年軼事。來自皇太后家鄉River Dee的鮭魚，先經浸煮確保半熟細嫩，再抹上濃郁豐盛的比目魚慕絲提升味道質感，吃時以輕盈而附果香的香檳忌廉汁提鮮。接着的慢煮鹿柳，用上複合香料和橄欖油醃漬一星期，再慢煮確保脂肪較遜的野味質感不失軟嫩，用時輕烤添焦香；鹿柳不但肉味濃郁而散發複合楜椒辛香，杜松子香料外層更是香脆可口，用時醮上沿用馬德拉砵酒香草入饌的獵人醬汁，味道額外香濃，秘訣在於醬汁混進逗得英女皇心花怒放的朱古力；看似摸不着頭腦的配搭，卻是以秘魯等南美洲國家的古早高濃度朱古力配肉類烹調，鹿柳味道不但濃郁，且附深度層次；隨伴的野菌意大利米飯不但樸實窩心，亦同時道出查理斯王子童年採野菌做飯的溫馨故事。最後Chef Darren送上載妃鍾情的英式麵包布甸，入口蛋香濃郁，且滑溜豐盛如Eggy Custard，拌上海鹽焦糖醬，味道質感更上一層樓。



滿清御膳 勵家菜



遊輪回程前夕的清朝宮廷御宴，由滿族御膳勵家菜傳人勵曉麟主理，其中京味龍蝦等菜式，早已在北京本店及澳門永利嚐過。而眼前的翡翠豆腐，以質感恰如綿密豆腐渣的綠荳蓉取替豆腐，並模仿慈禧太后鍾情的翡翠，配合鮮帶子和辣油提味。至於康熙心儀的葛仙米象拔蚌湯，風味盡在絕跡近百年的宮中廣西貢品葛仙米，直至近年在湖北鶴峰荒無之地再現蹤影，屬單細胞淡水藻類植物的葛仙米，甘鮮淡香而清脆爽口，與鮮甜爽嫩的象拔蚌互相輝映。



郵輪套房連御膳組合，每位$6,952起。



星夢郵輪



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