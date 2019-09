一齊拆解!《權力遊戲》爛尾都贏到艾美獎最隹劇集3大原因!

小編作為《權力遊戲》鐵粉,第8季最終章都忍不住只能用爛尾去形容!相信好多粉絲同小編一樣,對《權力遊戲》為什麼會成為新岀爐艾美獎Emmy Awards的最隹劇集深表驚訝!在懷疑艾美獎公信力之前,不如先一齊拆解GOT奪最隹劇集的3大原因!



拆解前,先看看《權力遊戲》這最隹劇集贏了什麼艾美獎項:



最佳劇集



《權力遊戲》(Game of Thrones)



最佳男配角(戲劇)Peter Dinklage《權力遊戲》(Game of Thrones)



技術獎項



Outstanding Single-Camera Picture Editing For A Drama Series - 2019



Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - 2019



Outstanding Casting For A Drama Series - 2019



Outstanding Music Composition For A Series (Original Dramatic Score) - 2019



Outstanding Main Title Design - 2019



Outstanding Stunt Coordination For A Drama Series, Limited Series Or Movie - 2019



Outstanding Makeup For A Single-Camera Series (Non-Prosthetic) - 2019



Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes - 2019



Outstanding Special Visual Effects - 2019



Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - 2019



破紀錄32個提名



爛尾都贏原因1



雖然現在HBO同Netflix電視戰令到電視劇製作愈來愈精彩,套套拍到電影咁,而《權力遊戲》絕對是將電視當電影拍的先鋒!第8季6集的製作成本超過1億美元,而與夜王開戰那場,雖然大家都鬧爆黑到睇唔到,不過那幕除了黑,也的確是讓人緊張又心痛,能讓觀眾這樣投入,奪艾美獎最隹劇集也算實至名歸。



爛尾都贏原因2



睇開《權力遊戲》一定知,每當你以為他可以做王,鐵王座實係佢坐之際,就會突然反高潮死咗,好似Red Wedding血色婚禮那場,以為Robb Stark穩坐King in the North,有相愛的妻子,太太肚裡又有了Stark家孩子,以為好美滿,怎知轉個頭全死光光!情況就好似夜王以為佢好勁,龍母同Jon Snow都被佢㩒住來打,怎知最後Arya一劍就刺死夜王,回想又係大玩意想不到同突然死亡呢條橋,原來都好貫徹始終,雖然岀來效果好爛,但忠於初心又好似攞最佳戲集幾合理。



爛尾都贏原因3



如果你明白大台點解咁多堅定不移的觀眾,咁你一定明白追開《權力遊戲》,怎樣爛尾也會覺得可接受這個情況!由第一季追到第八季,可能你同好多角色培養過感情,但隨住一個又一個重要角色死晒,自自然然要睇落去,唯有將感情投入死剩種角色。此外,由2011年《權力遊戲》第1季追到2019年大結局,就算爛尾唔多唔少都有感情,就算最後爛了你都會回想當初的美好,就好似好多老夫老妻咁。



photo source: ig, Emmy Awards