快將分手的5個警號！挑剔缺點、hea覆訊息、減少接觸等跡象，你中了嗎？

想知你和愛人熱戀期過了沒？是否激情消退？甚致有分手危機？小編敢大膽告訴你！分手是有跡可尋的！快來看看快將分手的5個警號中，挑剔缺點、hea覆訊息、減少接觸等，你中了嗎？



快將分手的5個警號之1：同其他異性多了接觸



相戀時總希望能與對方朝夕相對。但若及發現自己或對方很容易不自覺地同其他異性多了接觸，或許這是下意識準備尋找其他對象發展的警號！這時，記得該問問彼此之間發生什麼事了？



快將分手的5個警號之2：開始只看到伴侶的缺點



熱戀期，眼中只看到對方的優點，也會包容對方的缺點。但快將分手的話，就只會挑剔對方的缺點，指責對方改善。當欣賞不到優點，無法忍受你的缺點，開始想向對方發脾氣，這個警號正正表示你倆快將分手！



快將分手的5個警號之3：回复訊息又慢又hea



以前就算你發給他/她的訊息有多無聊，他也會耐心回覆， 總是會秒回你的訊息，甚至還會主動分享自己的生活趣事。但最近他/她對你的生活漠不關心，忙完其他事才想起你，回覆訊息的速度大減，內容也hea了，這也是快將分手的警號！



快將分手的5個警號之4：減少身體接觸



親密的身體接觸其實反映你們之間的感情穩定呢！如果你發現最近在生活中雙方竟然避免身體接觸，那可能離分手不遠了。



快將分手的5個警號之5：冷淡地親吻



在一段長久而親密的關係中，熱烈深情的親吻必不可缺！當有天雙方對方對親吻失去興趣，敷衍地吻一下嘴唇就算時，快將分手的警號隨即亮起。



圖：《原諒他77次》，《分手合約》，《早熟》