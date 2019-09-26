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﻿獅城人氣 海南雞飯

2019-09-26 列印
文華海南雞飯$118 鎮店名物，做法多年不變，雞隻加入雞湯浸煮一小時，皮彈肉嫩。
特色鹹蛋雞翼$78 雞全翼用咖喱粉醃製，然後加入炒香的鹹蛋黃碎炒煮，以咖喱葉、辣椒乾等調味。
海鮮福建炒麵$158 將粗麵與大蝦、帶子及五花腩肉條等炒香，加入豬骨及蝦頭濃湯燉煮至入味。
招牌椰子雪糕 $88 填滿了椰青的椰子雪糕，配以菠蘿、核桃及可可粉。
白胡椒肉骨茶配白飯$108 肉骨茶湯頭偏白，全因加入了大量白胡椒粒熬製，辛香撲鼻。
招牌珍寶帶子叻沙$158 橙紅色蝦湯加入蝦米、叻沙醬、椰奶等熬製，濃郁香辣。
■新加坡總店副主廚Sarah Lee特地來港一個月，確保新店風味一致。
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        海南雞飯是星馬的名食，至於由何人做起，莫衷一是，但唯一能肯定的，就是新加坡推廣不遺餘力，當地老牌餐廳Chatterbox更憑藉去骨雞飯而聲名大噪。最近這餐廳衝出星馬，登陸香港，讓大家品嚐其地道美食。

文：郭悠悠　圖：Gary Tsai

加入班蘭葉慢煮

　　曾到新加坡遊玩，翻閱過旅遊書籍，必定對位於烏節路的海南雞飯店Chatterbox不感陌生。新加坡的海南雞飯何其多，但相信此店最大的賣點，在於用餐環境和所選雞種。「海南雞飯是平民小食，所以當地一般賣雞飯的都是街邊小店。唯獨Chatterbox創先河，開在五星級酒店內，用餐環境舒適，加上有別於坊間常用的文昌雞，選用來自美國、約六十日大的COBB 500肉雞，並細心地起骨，吃來富口感而不失嫩滑。」新加坡總店副主廚Sarah Lee解釋說。因此，即使這店一客雞飯在當地售27新加坡元（約150港元），但四十多年來人客依然絡繹不絕。

　　最近品牌以咖啡店形式來港開業，落戶尖沙嘴K11 MUSEA商場。大家最關心的，是否用料和味道與總店相同。雖然美國肉雞因進口問題暫時與本地食客無緣，不過店方經認真篩選，以兩公斤重的冰鮮龍崗走地雞代替。海南雞做法與總店相同，先將雞隻浸在加入了班蘭葉、老薑等的雞湯內慢煮五十分鐘，完成後不會用冰水「過冷河」，避免皮下結成一層啫喱狀脂肪，以減低油膩感。享用時，謹記將老抽、辣醬及薑蓉三者混合，然後以雞件蘸點，感受最鮮美的滋味，再吃一口老米煮成的雞油飯，以及喝一口雞湯，便最為完美。

必試星馬經典菜

　　除必點海南雞飯外，其他經典菜式亦不容錯過，就像以甘濃蝦湯、椰奶等熬成的叻沙湯底，呷來香濃滋味；海鮮福建炒麵賣相平平，但粗麵吸滿了豬骨蝦湯的精華，吃來鹹鮮彈牙。至於香港人訪星馬必吃的肉骨茶，這裏造成白湯，沒有加入醬油，胡椒粉下得特別多，呷來胡椒香味濃烈，反應也許兩極，不過作結的椰子雪糕和美祿恐龍，香甜透心涼，相信沒有理由不愛上吧！

Chatterbox Cafe

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B110舖

查詢：2352 2173
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