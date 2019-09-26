﻿獅城人氣 海南雞飯

海南雞飯是星馬的名食，至於由何人做起，莫衷一是，但唯一能肯定的，就是新加坡推廣不遺餘力，當地老牌餐廳Chatterbox更憑藉去骨雞飯而聲名大噪。最近這餐廳衝出星馬，登陸香港，讓大家品嚐其地道美食。



文：郭悠悠 圖：Gary Tsai



加入班蘭葉慢煮



曾到新加坡遊玩，翻閱過旅遊書籍，必定對位於烏節路的海南雞飯店Chatterbox不感陌生。新加坡的海南雞飯何其多，但相信此店最大的賣點，在於用餐環境和所選雞種。「海南雞飯是平民小食，所以當地一般賣雞飯的都是街邊小店。唯獨Chatterbox創先河，開在五星級酒店內，用餐環境舒適，加上有別於坊間常用的文昌雞，選用來自美國、約六十日大的COBB 500肉雞，並細心地起骨，吃來富口感而不失嫩滑。」新加坡總店副主廚Sarah Lee解釋說。因此，即使這店一客雞飯在當地售27新加坡元（約150港元），但四十多年來人客依然絡繹不絕。



最近品牌以咖啡店形式來港開業，落戶尖沙嘴K11 MUSEA商場。大家最關心的，是否用料和味道與總店相同。雖然美國肉雞因進口問題暫時與本地食客無緣，不過店方經認真篩選，以兩公斤重的冰鮮龍崗走地雞代替。海南雞做法與總店相同，先將雞隻浸在加入了班蘭葉、老薑等的雞湯內慢煮五十分鐘，完成後不會用冰水「過冷河」，避免皮下結成一層啫喱狀脂肪，以減低油膩感。享用時，謹記將老抽、辣醬及薑蓉三者混合，然後以雞件蘸點，感受最鮮美的滋味，再吃一口老米煮成的雞油飯，以及喝一口雞湯，便最為完美。



必試星馬經典菜



除必點海南雞飯外，其他經典菜式亦不容錯過，就像以甘濃蝦湯、椰奶等熬成的叻沙湯底，呷來香濃滋味；海鮮福建炒麵賣相平平，但粗麵吸滿了豬骨蝦湯的精華，吃來鹹鮮彈牙。至於香港人訪星馬必吃的肉骨茶，這裏造成白湯，沒有加入醬油，胡椒粉下得特別多，呷來胡椒香味濃烈，反應也許兩極，不過作結的椰子雪糕和美祿恐龍，香甜透心涼，相信沒有理由不愛上吧！



Chatterbox Cafe



地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B110舖



查詢：2352 2173