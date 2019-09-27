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藝術家Erwin Wurm帶你去K11 MUSEA看《Hot Dog Bus熱狗巴士》三大特色

2019-09-27 列印
藝術家Erwin Wurm帶你去K11 MUSEA看《Hot Dog Bus熱狗巴士》三大特色
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尖沙咀新地標K11 MUSEA新開幕一個月，獨特設計與頂尖的藝術已廣受矚目！這次K11 MUSEA更帶來由奧地利藝術家Erwin Wurm創作的公共互動藝術裝置—《Hot Dog Bus熱狗巴士》。《Hot Dog Bus熱狗巴士》一身鮮黃色、改裝自德國汽車品牌Volkswagen Bulli。這是首次於亞洲亮相，肥胖圓鼓鼓的作品充滿趣味，又發人深省。

《Hot Dog Bus熱狗巴士》的創造者Erwin Wurm（1954年生於奧地利）擅長以有趣幽默的手法表達他眼中的消費型社會和當代文化。他最廣為人頌的《一分鐘雕塑》系列始於1996年，透過結合不同媒介，挑戰傳統藝術形式，並探索人體與雕塑的關係。

藝術家Erwin Wurm非常歡迎不同人可以來參觀這架肥肥的熱狗巴士，享受欣賞這件藝術品的同時，也能品嚐熱狗食物！他為來觀賞熱狗巴士的觀眾特別介紹作品三大特色，讓觀眾能更深入了解他的作品！

熱狗巴士特色1：售賣熱狗

藝術家Erwin Wurm希望公眾參觀藝術品的同時可以購買熱狗進食，讓整個藝術活動更有趣味！此外，這也是他對「消費主義」的回應。Wurm特別提到一些關於熱狗的文化知識，熱狗就是歐洲創造的香腸，後來引進到美國才稱為熱狗，然後又來到亞洲。而《Hot Dog Bus熱狗巴士》於2015年首次在德國沃爾夫斯堡藝術博物館，以《Curry Bus咖哩巴士》之名展出，當時亦在巴士上售賣德國傳統香腸。去年夏天，作品首度於美國紐約市展出，現在又來到了香港！作品與熱狗有著相似的文化流傳背景。

熱狗巴士特色2：聚集人群

由於熱狗的流傳是跨文化的，這次創造《Hot Dog Bus熱狗巴士》，也希望為世界各地的人提供一個溝通平台。無論是歐洲、美國，或是中國人，都能因熱狗巴士一起來到這裡！人們能在此開心地吃、喝，也能盡情地玩耍！

熱狗巴士特色3：親身參與藝術

藝術家Erwin Wurm表示︰「我一直希望自己的作品能與人互動，《Hot Dog Bus熱狗巴士》便正正是一件可供觀眾互動的藝術品。」這個藝術作品背後的意念是希望帶出人的體重增加減輕，其實亦有如一件雕塑作品製作過程中要增加質量或減少質量，非常有趣！在觀眾進食熱狗變肥變瘦時，他們就成為了藝術裝置的一部分，親身參與藝術作品的創造。



作品資訊：

Erwin Wurm，《熱狗巴士》，2018

福士T2b汽車、混合媒介

220 × 250 × 550 厘米

《Hot Dog Bus熱狗巴士》展出資訊

展期：2019年9月27 日至10月27日

（2019年9月27日至2019年10月10日︰星期一至日中午12時至下午7時）

（2019年10月11日至2019年10月27日︰星期五至日中午12時至下午7時）

地點：K11 MUSEA水簾舞台旁（尖沙咀梳士巴利道18號）

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