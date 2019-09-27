﻿棒形吸塵機 輕鬆靈活打掃

日本品牌Panasonic最近打破家用吸塵機設計概念，推出外形儼如壘球棍的吸塵小魔棒，機身輕巧兼操控靈活，最長可達1.8米，助你輕鬆打掃天花塵埃。



文：阿卓爸爸 圖：何建勇 產品查詢：2733 3833



超輕物料製



愈來愈多家居裝有假天花燈槽及分體式冷氣機，設計當然美觀實用，但清潔卻叫人苦惱，事關要「擒高擒低」！Panasonic最近推出一部可「駁長縮短」的吸塵小魔棒（型號：MC-SBU1F），外形好像一枝壘球棍，設有多個輕量化專用吸塵頭，操作簡便。



吸塵小魔棒使用自家專用馬達，吸力驚人，就算接駁最長的1.8米吸管，吸力仍然出色。阿卓爸爸認為，吸塵小魔棒的最強吸力模式，大約等於「D牌」手提吸塵機的標準吸力，實際使用時有一定驚喜。配件方面，吸頭以超輕物料製，兩枝延長吸管由鋁合金打造，為減輕重量，毋須接駁組件使用，生產時工匠已把兩邊管口造成不同直徑，接合相當順暢。機身只有開關及吸力兩個按鈕，由於吸頭細，風壓相對高，測試時發現標準吸力已足夠清理天花及地板角位灰塵，至於冷氣槽等一些陳年塵垢，則要使用強力模式。吸塵小魔棒淨重530g，連最長吸頭約750g，女士們也可長時間舉高使用。仔細看，尖形吸頭經特別設計，備六個「通風隧道」，只要放在牆身上或天花就會自動緊貼，不用猛力把吸塵頭按壓在牆上，感覺非常實用。



售價：$1,880



【測試評語】 集塵容量不足



吸塵小魔棒內置三個鋰電池，High模式可連續使用七分鐘，Long模式則可連續使用三十分鐘，單次充電為四小時。集塵位只有0.06公升，但勝在設有「垃圾傾倒」指示燈，集塵盒及濾網可水洗，而且收納方便，掛在毛巾架吹乾便可。



