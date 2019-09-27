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﻿【其他選擇】 拖地兼清潔高位

2019-09-27 列印
﻿【其他選擇】 拖地兼清潔高位
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　　Philips的SpeedPro Max Aqua無線直立式吸塵機，有一個360°全角度吸扒，把吸塵機舉高，吸扒仍會向下，可清理燈槽內的塵垢。新版本有自動出水水箱，兼具抹地功能，電池續航力可達七十五分鐘，配合內裏的PowerBlade旋風數碼摩打，能產生每分鐘一千公升的強勁風力。

售價：$4,688

查詢：2619 9663
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