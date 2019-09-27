﻿岐阜大野町 地道尋味

日本本州中部岐阜縣，自然景色優美，更是個食材寶庫，這趟我在新任揖斐郡觀光大使Mukoangie的Muko（木哥）及Angie（杏子）引領下，來到該縣西部揖斐郡（Ibi）的大野町（Ono），體驗了一趟極具地道風情的尋味旅程。文、圖：林逸



鳴謝：揖斐郡Brand推進協議會、Mukoangie事務所



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



道の駅 全縣最大



在日本遊玩，特別是喜歡自駕遊或愛乘長途巴士出遊的朋友，其中一處不可錯過的「景點」，便是作為途中休息站的道攴駅，這趟我跟木哥及杏子便在岐阜縣揖斐郡大野町的道攴駅Pallette Pia Ono，享受了好一段快樂時光。



去年7月開幕的Pallette Pia Ono，原來是岐阜縣規模最大的道攴駅，這裏除有大型農產及地道物產賣店，也有餐廳、麵包工房、託兒所及觀光情報中心，而在賣店外面，更有一個直徑六十米、呈大野町英文名字Ono的「O」字形狀的偌大草坪，成為訪客的偷閒好去處。



只是說到整個道攴駅最具吸引力的，當然是賣店，因為在此便可方便地買到產自岐阜縣（特別是揖斐郡及大野町）的地道物產及美食，當中除有揖斐米、揖斐茶及以揖斐川清流釀成的清酒，更有以揖斐郡名物富有柿及鮎魚炮製的美食製品如柿醋及鮎魚甘露煮等，少不了的還有由當地農民種植的新鮮蔬果，令人難忘是在這些蔬果的附近，都會展示種植者的姓名及照片，保證百分百是地道出品呢！網頁：pallettepia-ono.com



日本一 小型酒藏



在道攴駅Pallette Pia Ono邊走邊看，發現在清酒角落便有標示由日本最小酒藏釀製的清酒，作為新任觀光大使，木哥及杏子當然要來到這家酒藏看個究竟。



這家得到日本最小酒藏美名的杉原酒造，是在明治25年（1893年）創業，至今已有逾百年歷史，並傳至第五代，目前只有以第五代主人杉原慶樹為首的兩名從業員打理，年產量大約只有六千瓶。



堅持在此繼續釀製清酒，杉原慶樹表示除希望傳承祖業，也是出於對揖斐郡的熱愛，因為釀製清酒的眾多工序不會因酒藏的大小而有所改變，同樣費時、費力及費神，據悉每逢釀酒季節，他便會一直待在酒藏數個月，直至大功告成。近年杉原酒造除釀製千代乃花及揖斐川等傳統清酒，更以自家栽培的酒米「揖斐攴譽」，釀出全新品牌清酒「射美」，其帶有果香的味道更深受女性歡迎，是經常供不應求的「夢幻之酒」呢！



杉原酒造



地址：岐阜縣揖斐郡大野町大字下磯1



電話：81 585 35 2508



網頁：www.sugiharasake.jp