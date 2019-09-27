﻿《The Last of Us 2》即日預購

美國白宮公開的電話文字記錄證實，美國總統特朗普要求烏克蘭總統 澤連斯基調查前副總統拜登的兒子亨特涉嫌貪污、以及拜登企圖阻止調查工作的行為；而司法部指現時的對話內容，不足以進行刑事起訴。事件告密者初步答應在律師陪同下到司法部作證。 美國白宮周三公開的記錄指，對話持續大約半小時。特朗普提到許多人談論拜登的兒子，又指拜登阻止起訴工作。而澤連斯基回應道：「我們會處理。我們會繼續那宗案件的調查。」 據悉，在進行那次對話之前數天，特朗普決定凍結對烏克蘭的接近四億美元援助，不過澤連斯基否認受到施壓。 國會消息人士透露，一些參眾兩院情報委員會的成員在看過該名告密者提出的機密投訴內容，認為內...

2019-09-27