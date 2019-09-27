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﻿《The Last of Us 2》即日預購

2019-09-27 列印
■圖為《The Last of Us Part II》珍藏版（售價$1,388），內附12吋艾莉模型及48頁美術畫集，而艾莉版（售價$1,788）另加艾莉背包複製品及7吋原聲黑膠唱片。
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　 等了又等，製作經年的PS4動作冒險勁Game《The Last of Us Part II》終於推出有期，廠方日前公佈遊戲鎖定2020年2月21日發售，而且確定上集男主角喬爾將會再次登場，與少女艾莉一同在末世中掙扎求存！遊戲已知會同時推出多個版本，實體藍光碟方面包括有普通版（售價$468）、特別版（售價$638）、珍藏版（售價$1,388）以及艾莉版（售價$1,788），而下載版分為普通版（售價$468）及豪華版（售價$568）兩種。其中下載版即日起接受預訂，關於各版本詳情可瀏覽下列網站。文：Joe

網址：playstn.asia/2l1BX8y
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