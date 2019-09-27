  • 2019年9月27日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 對話會輔警修例風波直幡港大學生會

日報新聞 > 副刊

#搶先直擊：香港平過日本？Tokyo Lifestyle東京生活館7大人氣藥妝大格價！

2019-09-27 列印
#搶先直擊：香港平過日本？Tokyo Lifestyle東京生活館7大人氣藥妝大格價！
#1. shu uemura unlimited 粉底液 【香港$347 vs 日本$332】 作為2019上半年cosme粉底液冠軍，小編作為用家可以大膽講：「真係超好用！」香港專櫃賣緊$400，但依加唔駛飛去日本，在香港Tokyo Lifestyle已可用$347，接近日本價格買到！
#2. feliamo day con （10個） 【香港$109.9 vs 日本$126】 有con買！有con買！日本color con出名好戴兼多款，現在Tokyo Lifestyle都有得買，成個架都係有勁多款揀，而且比日本價格更平！
#3. Gekka sleeping pack 【香港$147 vs 日本$131】 做得cosme大賞冠軍都知好用！除補濕功能還有收毛孔功能，價錢都貼近日本。
#4. 北海道蜜瓜/大米面膜（6片）【香港$108 vs 日本$116】 日妝產品在香港通街都是，Tokyo Lifestyle有什麼特別？當然有！這裡有很多它們的獨家品牌，這面膜就是其中之一，其他店買不了！更驚訝的是在香港買竟比日本平！
#5. Coroku 白雪美精 （10+1片） 【香港$121 vs 日本$125】 又是Tokyo Lifestyle 獨家產品！還要比日本平！
#6. Anessa 防曬乳液SPF50+ （60ml） 【香港多送20ml $195 vs 日本$165】 超好用的人氣防曬！雖好像比日本貴$30，但香港送多一支20ml防曬，所以計落都是差不多！
#7. unicharm 化妝棉（82塊 x 2盒） 【香港$27 vs日本$15】 日日用化妝棉卸妝抹Toner，質地差啲好易抹爛面！好多姊妹都話識用一定用日本化妝棉，柔軟又唔甩棉，香港貴少少，但勝在唔洗飛日本買喎！
期間限定福袋！有$50(原價$300)和$200(原價$600)，超平~
開業期間更有美妝扭蛋玩！買滿$100就可以玩一次！
有少女風梳妝枱給大家即場試妝上面！
Previous Next

日本人氣藥妝店Tokyo Lifestyle東京生活館兩分店已空降海港城和美麗華！miramall繼Donki Donki激安以接近日本的超平價格搶攻日本藥妝和生活用品市場，Tokyo Lifestyle都加入戰場以貼近，甚至平過日本的超平價格同Donki鬥過！小編今日就率先為大家格價，看看香港Tokyo Lifestyle究竟有幾平！本來以為日本點都會平過香港，最後竟意外發現香港部分商品比日本賣得更平！！！快按入圖片睇吓有幾平啦！

Tokyo Lifestyle 分店地址

美麗華店

地址　　：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期1樓172號舖

營業時間：早上10時至晚上10時

電話　　：2156 5011

海港城店

地址　　：九龍海港城港威商場3樓3002號舖

營業時間：早上10時至晚上10時

電話　　：2156 5012

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd